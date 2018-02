‚Star Wars‘: Neue Filmreihe von den ‚Game of Thrones‘-Machern

Nach dem Ende von ‚Game of Thrones‘ werden David Benioff und D.B. Weiss eine neue Reihe von ‚Star Wars‘-Filmen schreiben und produzieren.

Wenn Disney schon nicht ‚Game of Thrones‘ kaufen kann, dann eben die beiden Showrunner D.B. Weiss und David Benioff. Sie sollen für Lucasfilm eine neue Reihe von ‚Star Wars‘-Filmen schreiben und produzieren – ihre Saga soll inhaltlich jedoch unabhängig von den bisherigen Episoden sowie der geplanten Trilogie von Regisseur Rian Johnson existieren.

2019 wird die achte und letzte Staffel von ‚Game of Thrones‘ bei HBO starten, danach sollten D.B. Weiss und David Benioff sich eigentlich dem HBO-Projekts ‚Confederate‘ widmen. Während aktuell noch darüber spekuliert wird, ob der Pay-TV-Sender tatsächlich an dieser Serie festhält, darf sich Disney/Lucasfilm über hochkarätigen Personalzuwachs freuen.



Die beiden ‚GoT‘-Showrunner D.B. Weiss und David Benioff © HBO

Wann beginnt die Arbeit an den neuen Episoden?

In einem Statement lobte Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy Weiss und Benioff als „einige der besten Geschichtenerzähler, die derzeit tätig sind“ und führte aus: „Ihr Verständnis von komplexen Figuren, Tiefe der Story und Reichhaltigkeit der Mythologie wird neue Wege beschreiten und ‚Star Wars‘ mutig in Richtungen lenken, die ich unglaublich spannend finde.“ Die Showrunner selbst gaben ebenfalls bereits ein Statement ab: „Wir fühlen uns geehrt [...] und freuen uns darauf, sofort anzufangen, sobald die letzte Staffel von ‚Game of Thrones‘ fertiggestellt wurde.“