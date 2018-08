‚Star Wars IX‘ mit verstorbener Carrie Fisher

Unter der Regie von J. J. Abrams beginnen am 1. August die Dreharbeiten zu ‚Star Wars IX‘. Mit dabei ist neben den ‚Star Wars‘-Jungstars Daisy Ridley, John Boyega und Adam Driver auch die 2016 verstorbene Carrie Fisher in ihrer Kult-Rolle als Sternenkrieg-Prinzessin Leia.

Paukenschlag im ‚Star Wars‘-Universum: Carrie Fisher wird im neunten Teil der Sternenkrieg-Saga wieder auf der großen Leinwand zu sehen sein! Dabei verstarb die Schauspielerin 2016 im Alter von 59 Jahren. Wie ihre Rückkehr als Kult-Prinzessin Leia Organa möglich ist? Anstatt die Rolle neu zu besetzen oder mit Computereffekten ein digitales Ebenbild zu erstellen, wird Regisseur J. J. Abrams – der bereits 2015 ‚Star Wars VII: Das Erwachen der Macht‘ inszenierte – auf bisher unveröffentlichtes Drehmaterial zurückgreifen. Das erfreut besonders ihren Film-Bruder Luke Skywalker (Mark Hamill), der sich auf Twitter zu der „Wiederbelebung“ äußerte.

It's bittersweet facing my final chapter without her-She is simply irreplaceable. I'm finding solace in the fact that she won't BE replaced & would love the worldwide outpouring of affection from those who loved her when they heard the news.#CarrieOnForever pic.twitter.com/7ueMqBxQwa