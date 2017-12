‚Star Wars‘: 11 dunkle Geheimnisse, die Sie noch nicht kannten

© Lucasfilm Ltd. / Walt Disney Studios Motion Pictures

Was haben eigentlich Damenrasierer und 30er-Jahre-Superhelden mit ‚Star Wars‘ zu tun? Wo verliebt sich R2D2 in einen Hydranten und was hat es mit den Zahlen 2187 und 1138 auf sich? Erfahren Sie 11 erstaunliche Fakten aus dem ‚Star Wars‘-Universum.

1. Niemals erwähnte Fellträger

Der Name des auf Endor lebenden Naturvolks wird in keinem Film je erwähnt © Archiv

Das Wort Ewok wird in keiner einzigen ‚Star Wars‘-Episode ausgesprochen.

2. Die unbekannte Spezies

In den Verfilmungen kommt nicht raus, welcher Spezies Meister Yoda angehört © Archiv

Niemand kennt die Spezies, der Yoda angehört. Sie wird in den Filmen nicht erwähnt. In den Star Wars-Büchern findet sich jedoch folgende Information: Yodas Spezies ist eine kleine, langlebige und grünhäutige humanoide Spezies mit unbekannter Bezeichnung und Abstammung.

3. Zwei Droiden als Puppen-Gäste

C3PO und R2D2 besuchten nicht nur die Muppets © Archiv

Bei den Muppets und in der Sesamstraße hatten R2D2 und C3PO jeweils Gastauftritte. Kuriosum: R2 verliebt sich dort in einen Hydranten (!). Die zwei Droiden waren seinerzeit so beliebt, dass sie auch eine eigene Zeichentrick-Serie bekamen.

4. Das falsche Zitat

Leider oft falsch zitiert: Darth Vader © Archiv

Die Kult-Szene in Episode V mit Luke Skywalker und Darth Vader enthält einen Dialog, aus dem ein Sager von Darth Vader immer wieder zitiert wird, nämlich: „Luke, ich bin Dein Vater!“. Das ist aber falsch. Vader sagt nämlich nicht „Luke", sondern: „Nein, ich bin dein Vater!" („No, I am your father“).

5. Nicht alles was glänzt, ist Gold

Wenn man es weiß, fällt es sogleich auf. C3PO ist nicht komplett gold © Archiv

Es fällt fast niemandem auf, aber C3PO ist nicht vollständig golden. Das rechte Bein ist ab dem Knie silbern. Die Info bezieht sich auf Episode IV bis VI, wo man C3PO als goldener Droide eingeführt wird. In Teil I (wo man über seine Entstehung lernt), sieht man ihn noch ohne seiner goldenen Legierung als schmucklosen Prototyp. In Episode VII hat C3PO dann einen roten linken Arm.

6. Yoda ist Minch ist Miss Piggy

Mehrstimmig: Frank Oz spricht nicht nur Yoda © Getty Images / AFP / Francois Guillot

Frank Oz spricht im Original Yoda, der in einem vorläufigen Skript übrigens ein froschähnliches Wesen namens Minch war. Außerdem lieh Frank Oz auch Miss Piggy von den Muppets seine Stimme.

7. Star Wars rockt die Charts

70er-Remix, der zwei Wochen lang die Hitparade anführte © Video: YouTube

Im Oktober 1977 regierte Star Wars sogar die Hitparaden. Eine Pop-Version des Star Wars-Themas aus Episode IV erhielt von Meco einen Remix, der Teile des Songs der Cantina Band und R2D2-Geräusche beinhaltete. Der Remix war ganze zwei Wochen auf Platz 1.

8. Hungerlohn für Han Solo

Han Solo hat sich seinerzeit keine goldene Nase verdient © Archiv

Harrison Ford hingegen verdiente beim ersten Krieg der Sterne-Film nur mickrige 10.000 US-Dollar.

9. Geheimnisvolle Zahlen: 2187 und 1138

© Archiv

Prinzessin Leia wird in Episode IV auf dem Todesstern in Zelle 2187 eingesperrt. George Lucas Film THX 1138 spielt im Jahr 2187. Luke wiederum behauptet, er transferiere seinen Gefangenen Chewbacca vom Zellenblock 1138...

10. Der sprechende Damenrasierer

Was so ein Rasierer alles kann... © Archiv

Der Kommunikator von Qui-Gon Jinn ist eigentlich ein Damen-Rasierer von Gilette, nur in silber und mit modischen Applikationen. Übrigens: Lukes Lichtschwert bestand anfänglich aus dem Griff eines externen Kamerablitz-Geräts.

11. Flash Gordon inspiriert

Einer von Flash Gordons Gegenspieler heißt Phantom Menace © King Dynamite

‚Phantom Menace‘ lautet nicht nur der Original-Titel von Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung, sondern ist auch der Name eines Schurken in den Flash Gordon-Comics. Letztgenannte führt George Lucas regelmäßig als Inspirationsquelle für Star Wars an.