‚Star Trek‘: Patrick Stewart spielt wieder Captain Picard!

Sehr gute Nachricht für alle ‚Star Trek‘-Fans: Der 78-jährige Brit-Schauspieler Patrick Stewart will noch einmal in seine legendäre Rolle als Captain Jean-Luc Picard schlüpfen und in einem neuen ‚Star Trek‘-Projekt mitmachen!

Zurück ins All: Der britische Schauspieler Patrick Stewart wird für eine Fortsetzung der ‚Star Trek‘-Reihe noch einmal seine kultige Rolle als Enterprise-Captain Jean-Luc Picard übernehmen. Es sei „aufregend und belebend“, eine neue Dimension mit dieser Figur zu erkunden, schreibt der 78-Jährige auf Twitter. Bei einer Fanmesse in Las Vegas verkündete er die Frohbotschaft. Die geplante Serie wird vom amerikanischen Fernsehsender CBS produziert, Einzelheiten über den Inhalt oder die Besetzung sind noch nicht bekannt.

It is an unexpected but delightful surprise to find myself excited and invigorated to be returning to Jean-Luc Picard and to explore new dimensions within him. Read my full statement in the photo. #StarTrek @cbsallaccess Photo: @shervinfoto pic.twitter.com/8Ynuj3RBNm — Patrick Stewart (@SirPatStew) 4. August 2018

Star Trek: The Next Generation

Er sei immer sehr stolz darauf gewesen, Teil von ‚Star Trek: The Next Generation‘ zu sein, so Stewart. Mit dem bisher letzten Film im Jahr 2002 habe er jedoch geglaubt, dass ein Ende gekommen sein. Umso mehr sei dies nun eine „unerwartete, aber freudige Überraschung“. Der Shakespeare-Darsteller hat von 1987 bis 1994 eine Hauptrolle in der Sci-Fi-TV-Serie ‚Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert‘ (so der deutsche Titel von ‚Next Generation‘) und in mehreren Kinoverfilmungen mitgewirkt, zuletzt in ‚Star Trek: Nemesis‘ (2002). Neben der Rolle als Captain Picard, spielte er sich als Professor X in den ‚X-Men‘-Filmen in die Herzen der Comic-Fans.