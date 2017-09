Viel Aufregung gibt es vor dem Start der neuen ‚Star Trek‘-Serie ‚Star Trek: Discovery‘. Und ausgerechnet die kämpferischen Klingonen verursachen jede Menge Misslaunigkeit bei den Fans. Was steckt dahinter?

In ‚Star Trek: Discovery‘ (Start am 25. September auf Netflix) lautet das Motto der ersten Staffel: „Es herrscht Krieg mit den Klingonen“. Juhu, haben sich wohl viele gedacht, ein Wiedersehen mit Worfs „bösartigen“ Verwandten.

Worf, der ‚Next Generation‘-Klingone, wie ihr kennen und lieben © CBS

Haarlos und voller Falten: Die neuen Klingonen

Doch dann kam der erste Trailer und siehe da: Die Klingonen sehen nun völlig anders aus. Haarlose Wesen mit Falten und Knubbeln. Wo ist bloß der „Worf-Look“ geblieben?!

Was? Das soll ein Klingone sein? Ja, und sein Name ist T'Kuvma © CBS

Der Stirnkamm mit seinen Falten reicht bei den Klingonen aus ‚Star Trek: Discovery‘ extrem weit nach hinten. Das dient der Sinneswahrnehmung und hat mit Pheromonen zu tun, lautet die offizielle Erklärung.

Klingonen verändern sich – seit 52 Jahren

Manche wundern sich nur kopfschüttelnd über den Aufschrei der Fans. Die Optik der Klingonen hat sich in den letzten 52 Jahren (so lange gibt es Star Trek) ja immer wieder mal verändert. Und: In den verschiedenen Versionen von ‚Star Trek‘ waren die Klingonen nie völlig einheitlich.

Kor, Sohn des Rynar, hat zum Beispiel im Jahr 2267 überhaupt keinen Stirnkamm © CBS

Die neue Serie wird, so die Macher, verschiedene Häuser einführen, die unterschiedliche Stile hervorbringen.



