Jonathan Frakes als Commander William T. Riker in ‚Star Trek: The Next Generation‘

Am 24. September läuft die nagelneue ‚Star Trek‘-Serie beim US_Sender CBS an – einen Tag später können sich auch österreichische Fans die erste Episode auf Netflix zu Gemüte führen. Vorab hat nun ausgerechnet Jonathan Frakes für ein Leck gesorgt: Der 65-jährige Schauspieler, der den Commander William T. Riker in ‚Star Trek: The Next Generation‘ spielte und auch bei ‚Discovery‘ Regie führte, hat bei einer Messe in Chicago aus dem Nähkästchen geplaudert.

ACHTUNG: Weiterlesen des Artikels auf eigene Gefahr!

Wir haben Euch gewarnt ;-) Ob nun absichtlich oder nicht: Frakes soll eine Episode in Aussicht gestellt haben, die einem jedem Trekkie das Herz im Dreieck springen lässt. Wie trekmovie.com berichtet, wird eine der kommenden Folgen in dem bekannten Spiegeluniversum von ‚Star Trek‘ stattfinden. Dieses war in der Vergangenheit bereits in ‚Raumschiff Enterprise‘, ‚Deep Space Nine‘ und ‚Enterprise‘ zu sehen.

Dabei handelt es sich um ein alternatives und koexistentes Universum, in welchem faktisch jede Person und jeder Planet eben gleich existiert, die Star-Trek-Crew aber nur Böses im Schilde führt.

Beliebte „Spiegel-Episode“ kehrt zu ‚Discovry‘ zurück

Ob Frakes die Regie zu dieser Episode geführt hat, ist bislang nicht bestätigt, dafür verriet der Schauspieler und Regisseur, dass seine Folge sehr „Klingon Heavy“, sprich Klingonenlastig sei. Was das im Einzelnen bedeutet, und ob sich der „Spoiler“ als wahr herausstellt, werden wir herausfinden, sobald die neue Serie gestartet ist.

‚Star Trek: Discovery‘ wird im deutschsprachigen Raum ab 25. September auf Netflix verfügbar sein.