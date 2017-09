In Star Trek: Discovery ist vieles anders: Es gibt zwei neue Raumschiffe und zwei Frauen als Hauptfiguren.

1. Wann spielt die neue ‚Star Trek‘-Serie?

Die Serie spielt 10 Jahre vor ‚Raumschiff Enterprise‘, also in den 50er-Jahren des 23. Jahrhunderts.

Star Trek: Discovery spielt noch vor Kirk & Co © CBS

2. In welchem Star Trek Universum spielt ‚Star Trek: Discovery‘?

‚Star Trek: Discovery‘ ist kein Reboot, sondern eine eigenständige neue Serie. Die Handlung ist in der Hauptzeitlinie angesiedelt, d. h. nicht in der Kelvin-Zeitlinie, in der die Reboot-Kinofilme spielen.

3. Worum geht es in ‚Star Trek: Discovery‘?

Im Mittelpunkt der Geschichte steht die erste Offizierin Michael Burnham, gespielt von ‚The Walking Dead‘-Star Sonequa Martin-Green. Ihre Figur heißt Michael, weil der Serienschöpfer Bryan Fuller (‚Hannibal‘) seinen weiblichen Hauptfiguren gern männliche Vornamen gibt. Burnham wurde als erster Mensch auf dem Planeten Vulkan ausgebildet und hat eine besondere Beziehung zu Sarek, dem Vater des spitzohrigen Logik-Genies Spock aus der Original-Serie.

U.S.S. Discovery NCC-1031 © CBS

Durch eine Reihe von Zufällen gelangt sie auf die Brücke des Raumschiffs U.S.S. Discovery (Registriernummer NCC-1031) – allerdings wird ihr Aufenthalt alles andere als eine Routine-Mission. Eigentlich gehört Burnham aber zur Crew der „Shenzou“, welche von Captain Philippa Georgiou kommandiert wird.

Gefahr ist im Verzug, ein Krieg zwischen der Föderation und dem klingonischen Reich steht unmittelbar bevor. Als die Discovery eine rätselhafte Entdeckung am Rande des Föderationsraums macht, überschlagen sich die Ereignisse – und das Schicksal des ganzen Universums steht auf dem Spiel.

4. Cast: Wer spielt welche Rolle in ‚Star Trek: Discovery‘

Die Crew der Discovery © CBS

5. Treffen wir in ‚Star Trek: Discovery‘ berühmte und bekannte Stars oder Charaktere?

Fans dürfen sich in ‚Star Trek: Discovery‘ auf zahlreiche Anspielungen auf die klassischen ‚Star Trek‘-Folgen freuen, unter anderem wird der liebenswerte Weltraum-Schurke Harry Mudd aus der Original-Serie auftauchen

Rainn Wilson wird als raumfahrender Gauner Harry Mudd zu sehen sein © CBS

6. Wieso sehen die Klingonen in ‚Star Trek: Discovery‘ so anders aus?

In ‚Star Trek: Discovery‘ bekommt hat kriegerische Volk ein neues Aussehen bekommen, welches für eine Menge Kritik aus den Reihen der alteingesessenen Fans sorgt. Dabei hat sich die Optik der Klingonen in den letzten 52 Jahren (so lange gibt es Star Trek) immer wieder mal verändert. Und: In den diversen Versionen von ‚Star Trek‘ waren die Klingonen nie völlig einheitlich. Die neue Serie wird, so die Macher, verschiedene Häuser einführen, die unterschiedliche Stile hervorbringen.

Die „neuen“ Klingonen sehen aus wie dieser Herr hier © CBS

7. Wird ‚Star Trek: Discovery‘ so düster sein, wie man es in den Trailern sieht?

Wie im Trailer zu sehen ist, sieht die neue Star Trek-Serie eigentlich aus wie ein Kinofilm, ist also extrem gut gemacht. Die Uniformen wirken elegant, es gibt viele Aliens an Bord und der Planet Vulkan ist auch ziemlich präsent. Viel Optimismus im Sinn von Gene Roddenberrys Vorstellung einer weiterentwickelten Zukunft ist allerdings (noch) nicht zu erkennen. Allerdings: Was nicht ist, kann ja noch werden. Es wird eine Rahmenhandlung geben, die sich über alle Episoden zieht, auch eine zweite Staffel ist bereits geplant. Und wie wir wissen: Selbst in superdüsteren Serien wie ‚Game of Thrones‘ oder ‚Breaking Bad‘ gibt es immer wieder Lichtblicke. In der ersten Staffel herrscht jedenfalls Krieg, allerdings ist ‚Star Trek‘ immer noch eine Serie, in der es um Hoffnung geht.

Die Vorschau sieht eher düster aus © Video: YouTube

8. Was halten die Fans von den Änderungen

Die Meinungen sind freilich geteilt und sehr unterschiedlich. In US-Internetforen maulten User zum Beispiel über die Unterrepräsentierung von Weißen. Auch die Existenz von zwei Schiffen und zwei Captains ist für manchen Fan zu verwirrend. Kommt noch dazu, dass zwei Frauen die Hauptrolle spielen – ebenfalls nicht jederman(n)s Sache. Die Befürchtung, die Serie könnte zu deprimierend sein, hört man auch des Öfteren. Allerdings, so die Macher, möchte man aufzeigen, wo wir Menschen als Spezies sind, und wohin wir gelangen könnten. Weitere Kritikpunkte sind die neue Optik der Klingonen und auch die neue Enterprise stößt nicht überall auf Gegenliebe. Viele (so auch wir in der TV-MEDIA-Redaktion) sind sehr gespannt auf die neue Serie und blicken erwartungsvoll in die ‚Star Trek‘-Zukunft.

9. Warum wurde der Starttermin von ‚Star Trek: Discovery‘ so häufig verschoben?

Der Starttermin von ‚Star Trek: Discovery‘ wurde mehrmals verschoben. Ein Grund dafür war die Besetzung von ‚The Walking Dead‘-Star Sonequa Martin-Green, die in der Zombie-Serie die toughe Sasha spielt. CBS befürchtete, dass es Nachteile bringen könnte, wenn die Serie mit ihrem neuen Star wirbt, während die letzten Folgen von ‚The Walking Dead‘ – Staffel 7 ausgestrahlt werden.

10. Wann gibt es ‚Star Trek: Discovery‘ auf Netflix?

Der Pilotfilm von ‚Star Trek: Discovery‘ wird in den USA am 24. September bei CBS im Abendprogramm ausgestrahlt (3 Uhr österreichische Zeit) und ist parallel beim hauseigenen Streamingdienst All Access verfügbar. Bei uns in Österreich wird die Serie am Montag, den 25. September, bei Netflix veröffentlicht.

11. Gibt es bereits einen Episodenguide?

CBS plant eine Ausstrahlung aufgeteilt in zwei Kapiteln. Kapitel 1 endet am 5. November mit Folge Nummer Acht. Danach müssen die Zuschauer sich bis in das neue Jahr gedulden: Im Januar 2018 geht es mit Kapitel 2 weiter. Insgesamt umfasst die erste Staffel von Star Trek: Discovery 15 Episoden. Geplant waren ursprünglich 13 Folgen.

Episode 1 heißt ‚The Vulcan Hero‘ © CBS

12. Werden alle Folgen gleichzeitig veröffentlicht oder gibt es wöchentlich je eine Folge?

Wie z. B. bei ‚Designated Survivor‘ wird es wöchentlich eine neue Folge von ‚Star Trek: Discovery‘ geben.

13. Gibt es ‚Star Trek: Discovery‘ nur auf Netflix zu sehen?

Hierzulande kann man ‚Star Trek: Discovery‘ legal nur über Netflix sehen.

