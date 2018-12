StadtKomödie-Stars im Talk: Die Video-Interview-Reihe von TV-MEDIA

Mit Geschenkt bringt der ORF zu Weihnachten nicht nur eine neue StadtKomödie, sondern auch einen Weihnachtsfilm ins Fernsehen. Darin spielt Thomas Stipsits einen dem Alkohol zugeneigten, dauergrantelnden Journalisten. Wenig später feiert auch der Kino-Hit Harri Pinter, Drecksau TV-Premiere. Alle Details zu den Filmen und Video-Interviews gibt’s im Artikel.

In Anlehnung an die Landkrimi-Reihe produziert der ORF seit 2016 in regelmäßigen Abständen auch die sogenannten StadtKomödien – die abwechselnd in verschiedenen Bundesländern und Städten spielen und von unterschiedlichen Regisseuren inszeniert werden. Den Auftakt machte zwar der in Wien angesiedelte Multi-Kulti-Jux Kebab mit Alles (aus der Feder von Wolfgang Murnberger, u. a. mit Andreas Vitásek und Fanny Stavjanik) im Jahr 2011, doch erst seit vergangenem Jahr gehören die Stadtkomödien zum fixen Repertoire des Austro-Senders. Es folgten Die Notlüge (u. a. mit Josef Hader und Brigitte Hobmeier), Herrgott für Anfänger (u. a. mit Deniz Cooper und Katharina Straßer), Kebab extra scharf! (wieder mit Vitásek und Stavjaniku) sowie Harri Pinter, Drecksau (u. a. mit Juergen Maurer und Julia Cencig) – letztere lockte 12.000 Besucher in Kärnten und Osttirol in die Kinos!

Klar, dass an die Erfolge angeknüpft wird, und so kommt am 22. Dezember (um 20.15 Uhr auf ORF eins) mit Geschenkt ein brandneuer Ableger ins TV – mit Kabarettist Thomas Stipsits in der Hauptrolle.

>> Alle bisherigen STADTKOMÖDIEN gibt es hier *

Neue StadtKomödie ist gleichzeitig ein TV-Weihnachtsfilm

Den Journalistenjob bei einem Gratisblatt in St. Pölten betreibt er ohne jeglichen Enthusiasmus, Zoltans Bar, wo er mit Gleichgesinnten dem Alkohol fröhnt, ist sein zweites Wohnzimmer, und die Lust am Leben ist ihm sowieso schon lange abhanden gekommen: Gerry Plassek (Thomas Stipsits) ist ein grantiger Verlierertyp, der mit den schönen Seiten des Lebens schon lange abgeschlossen hat. Kurz vor Weihnachten wird der Zyniker dann aus seiner Lethargie gerissen: Zum einen weckt ein anonymer „Serienspender“, der sämtliche sozialen Einrichtungen, über die er berichtet, mit hohen Geldbeträgen beglückt, seine journalistische Neugier. Zum anderen zieht der 14-jährigen Manuel (Tristan Göbel) bei ihm ein, Sohn einer alten WG-Kollegin, die für „Ärzte ohne Grenzen“ ins Ausland geht. Und dann ist da noch die schlagfertige Lehrerin Rebecca (Julia Koschitz), die Augen hat, in denen man sich verlieren kann …

Um mehr über die neue Stadtkomödie Geschenkt zu erfahren, sehen Sie sich unser Video an:

Wir baten Thomas Stipsits und Tristan Göbel zum Video-Interview © Video: TV-MEDIA

Kino-Hit Harri Pinter, Drecksau feiert TV-Premiere

Wenig später, am 29. Dezember (ebenfalls um 20.15 Uhr auf ORF eins) feiert oben genannter Kino-Erfolg Harri Pinter, Drecksau seine TV-Premiere. Darin gibt Juergen Maurer den Mittvierziger Harald „Harri“ Pinter, der in den 80ern als Eishockey-Crack mit dem Spitznamen „Drecksau“ seiner Klagenfurter Heimmannschaft zum Titelgewinn verhalf. Seine besten Jahre hat der Kerl hinter sich, mittlerweile fristet er als Fahrschullehrer ein fades Dasein und ist der festen Überzeugung, dass er das beste ist, was seiner Freundin Ines (Julia Cenig) je passieren konnte – ein Macho wie er im Buche steht! Sein Weltbild gerät jedoch ins Wanken, als er sie mit einem Uniprofessor (Dominik Warta) in flagranti erwischt, seinen Nebenjob als Trainer einer Juniormannschaft verliert und sich seine Freunde von ihm abwenden. Der einzige der in dieser schweren Zeit zu ihm hält, ist Dörki (Ratschiller) – Herausgeber eines Hockey-Fanmagazins, für den Harri auch heute noch ein Idol ist …

Um mehr über die Stadtkomödie Harri Pinter, Drecksau zu erfahren, sehen Sie sich unser Video an:

Wir baten Juergen Maurer zum Video-Interview © Video: VGN