Spanien vor WM-Auftakt ohne Teamchef!

Knalleffekt im Fußballsport: Zwei Tage vor dem WM-Auftakt in Russland steht Spanien ohne Teamchef da. Julen Lopetegui wurde am Mittwoch von seinen Aufgaben entbunden. Grund dafür ist sein am Dienstag bekanntgewordener Wechsel zu Real Madrid nach der Weltmeisterschaft!

Einer der Favoriten der Fußball Weltmeisterschaft 2018 in Russland steht zwei Tage vor seinem ersten Spiel ohne Teamchef da: Der spanische Fußballverband Real Federación Española de Fútbol trennte sich am Mittwoch von Coach Julen Lopetegui, nachdem tags zuvor bekannt wurde, dass der 51-Jährige nach der Endrunde zu Real Madrid wechselt. Die erste Partie der Spanier steigt am Freitag (20.00 Uhr MESZ) in Sotschi gegen Europameister Portugal.

„Es gibt Verhaltensweisen, an die man sich halten muss.“

Seinen Vertrag als Teamchef hatte Lopetegui erst vor wenigen Wochen bis 2020 verlängert. Dann folgte der Rücktritt von Zinedine Zidane als Real-Betreuer, und der Champions-League-Sieger startete hinter dem Rücken des Nationalverbandes Verhandlungen mit dem Ex-Goalie, der schließlich von einer Ausstiegsklausel Gebrauch machte.

Verbandschef Luis Rubiales wurde von Lopetegui über den bevorstehenden Job-Wechsel erst fünf Minuten vor der offiziellen Veröffentlichung durch Real telefonisch informiert und reagierte darauf entsprechend sauer: „Wir möchten Julen für alles danken, was er getan hat. Er hat viel dazu beigetragen, dass wir in Russland sind, aber wir fühlen uns verpflichtet, auf seine Dienste zu verzichten. Es muss eine Botschaft an alle RFEF-Mitarbeiter geben, und es gibt Verhaltensweisen, an die man sich halten muss.“

U21-Celades als heißer Favorit

Des weiteren meinte Rubiales: „Wir stecken in einer komplizierten Situation, die komplizierteste, die man sich vorstellen kann.“ Wer die Mannschaft nun beim Turnier betreut, war zunächst offen. Auf die Frage, wer das Training am Nachmittag leiten sollte, gab der Verbandschef keine Antwort. Als heißer Kandidat für das Amt gilt U21-Teamchef Albert Celades.

