‚Son of Shaft‘:

Samuel L. Jackson kehrt als Privatdetektiv John Shaft zurück auf die große Leinwand – und diesmal bekommt er prominente Unterstützung. Die ersten Bilder vom Set sehen bereits ziemlich cool aus.

47 Jahre nach der Veröffentlichung des Originals starten dieses Jahr die Dreharbeiten für ‚Son of Shaft‘, das insgesamt dritte Sequel von ‚Shaft‘. Das Original von 1971 erreichte nach seiner Veröffentlichung schnell Kultstatus und gilt seitdem als fester Bestandteil der amerikanischen Filmgeschichte.

Der Modedesigner Aleks Musika entwarf die Kostüme des Films und veröffentlichte dieses Set-Bild von ‚Son of Shaft‘ via Instagram. Darauf zu sehen sind Jessie T. Usher, Samuel L. Jackson und Richard Roundtree (v.l.) in ihren Rollen als John Shaft Jr., John Shaft und John Shaft. Um die verwirrende Namensgebung und die Wahl des Casts besser zu verstehen, ist es wichtig, die Geschichte des Originals von 1971 genauer unter die Lupe zu nehmen.

Darum geht’s im ‚Shaft‘-Filmuniversum

Im Mittelpunkt des Films steht der Privatdetektiv John Shaft, 1971 gespielt von Richard Roundtree, der von einem Mafioso aus Harlem damit beauftragt wird, dessen Tochter zu befreien - diese wurde nämlich von der italienischen Mafia gekidnappt. Für eine lange Zeit stand ‚Shaft‘ an der Spitze der filmischen Bewegung der Blaxploitation-Filme, welche in den 1970er Jahren auftauchten und erstmals den Fokus auf schwarze Kinohelden setzten. Den unerwarteten Erfolg von ‚Shaft‘ – zustande gekommen durch seine extreme Abgrenzung vom Kino seiner Zeit – versuchten danach viele Filme zu reproduzieren, meist allerdings ohne Erfolg. Auch zu ‚Shaft‘ erschienen eine kurzlebige TV-Serie, ein Reboot und mehrere Sequels, um die Welle des Erfolgs weiter zu reiten. Zu diesen neuen Iterationen des Privatdetektivs gehört auch der 2000 erschienene Film ‚Shaft – Noch Fragen?‘, in dem Samuel L. Jackson den gleichnamigen Neffen von John Shaft spielt.

‚Son of Shaft‘ soll am 14. Juni 2019 in den amerikanischen Kinos anlaufen – hierzulande soll er zwei Wochen später auf Netflix zum Streamen bereitstehen.