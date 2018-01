Bereits im August vergangenen Jahres war es der dänischen Spielzeugfirma LEGO zu verdanken, dass der Titel des kommenden ‚Star Wars‘-Spin-offs rund um Han Solo vorzeitig an die Öffentlichkeit drang. Nun ist der Bausteinfabrik ein weiterer Leak passiert: Erste Modelle zum Film tauchten im Internet auf (darunter ein brandneuer Millenium Falke!) und auch das offizielle erste Artwork zu ‚Solo: A Star Wars Story‘ wurde damit nun doch offiziell bestätigt – nachdem Disney seine Fans zuvor belogen hat.

Auf LEGO ist Verlass wenn es darum geht, vorzeitig News aus der Filmbranche zu bekommen. Umso geheimnisumwitterter ein Projekt ist, desto sicherer kann man sein, dass die dänische Bausteinfabrik irgendwo im Internet Fotos zu kommenden Spielzeug-Sets leakt. Einem solchen Hoppala war es z. B. zu verdanken, dass Ende August vergangenen Jahres der Titel von ‚Solo: A Star Wars Story‘ publik gemacht wurde (TV-MEDIA berichtete).

Disney lügt den ‚Star Wars‘-Fans beinhart ins Gesicht!

Erst kürzlich machte ein Artwork im Internet die Runde, welches die Schauspieler Alden Ehrenreich (er spielt den Titelhelden Han Solo und beerbt damit Harrison Ford), Emilia Clarke und Donald Glover (in der Rolle von Hans Kumpel Lando Calrissian) erstmals in ihren Kostümen zeigte. Das Bild sah so offiziell aus, dass Viele davon ausgingen, Disney würde bald offizielle Charakter-Poster veröffentlichen – jedoch wurde die Echtheit dieses Fotos von Seiten der Mausfabrik dementiert. Dass dies jedoch eine glatte Lüge war, zeigt der jüngste Leak aus dem Hause LEGO, die mit eben jener Grafik die Schachteln ihrer kommenden Bausteinsets verzieren.

© Disney / Lucasfilm

Neues LEGO-Modell zeigt auch brandneuen Millenium Falken!

Im Zuge dieses „Lecks“ bekamen Fans auch einen ersten Einblick auf neue Raumschiffe – darunter zwei Landspeeder, ein TIE-Fighter sowie ein nagelneuer Millenium Falke. Letzterer erstrahlt in einem weißen Chassis und weist blaue Elemente auf. Gut möglich also, dass wir im Film die Ur-Version des legendären Sci-Fi-Fliegers sehen, Jahrzehnte bevor er zu der „verrosteten Schrottmühle“ wurde die ‚Star Wars‘-Fans seit 40 Jahren lieben.

Einen ersten Blick auf die Modelle gibt es hier:

LEGO 75207 - Imperial Patrol Battle Pack © LEGO / Disney / Lucasfilm

LEGO 75209 - Han Solo Landspeeder © LEGO / Disney / Lucasfilm

LEGO 75210 - Landspeeder © LEGO / Disney / Lucasfilm

LEGO 75211 - Imperial TIE Fighter © LEGO / Disney / Lucasfilm

LEGO 75212 - Kessel Run Millennium Falcon © LEGO / Disney / Lucasfilm