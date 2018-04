Bisher hielt sich Disney mit Promomaterial zum nächsten ‚Star Wars‘-Spin-off eher zurück. Bis auf einen kurzen Teaser-Trailer, der im Zuge der Super Bowl veröffentlicht wurde, und einige Poster, gab es noch nicht viel offizielles Material zum Han-Solo-Film zu sehen. Rund einen Monat vor Kinostart wird nun endlich die Werbetrommel gerührt und ein erster richtiger Trailer veröffentlicht!

Bereits Mitte Mai wird ‚Solo: A Star Wars Story‘ bei den Filmfestspielen von Cannes seine Premiere feiern. Viel zu sehen gab es bisher allerdings nicht, denn die Marketingabteilung von Disney gab sich ungewöhnlich ruhig was offizielles Bildmaterial angeht. Bis auf einen kurzen Teaser-Trailer, sowie eine Reihe Charakter-Poster, konnten sich Fans nur mit vorzeitig geleakten LEGO-Sets die Wartezeit verkürzen. Heute hat die Mausfabrik einen frischen Trailer veröffentlicht, der erstmals einen längeren Einblick in das kommende Weltraumabenteuer gewährt.

Chewbacca ist 190 Jahre alt!

Viele der Sequenzen aus dem neuen Trailer wurden bereits im Super-Bowl-Teaser angedeutet. Dennoch hat der lange Trailer zu ‚Solo: A Star Wars Story‘ einige neue aufregende Details zu bieten: Neben furiosen Actionsequenzen und einem Kostümdesign, das dem ‚Star Wars‘-Kanon alle Ehre macht, staunt der junge Han Solo (Alden Ehrenreich) etwa nicht schlecht, als er Chewbaccas (Joonas Suotamo) Alter erfährt. 190 Jahre ist der liebenswürdige Wookiee in dieser Geschichte bereits am Leben! Lando Calrissian (Donald Glover) sowie die mysteriöse Qi’Ra (Emilia Clarke), die mit Han Solo eine gemeinsame Vergangenheit verbindet, dürfen natürlich auch nicht fehlen, wie der von Phoebe Waller-Bridge gesprochene Droide L3-37. Weiters ist auch erstmals Paul Bettany als Gangster-Boss Dryden Vos zu sehen.

‚Solo: A Star Wars Story‘ - Official Trailer © Video: YouTube

Neues Poster und Szenenbilder veröffentlicht

Wer sich am Trailer nicht sattsehen kann, der darf sich zudem über ein neues Poster sowie etliche Szenenbilder freuen.

© Walt Disney / Lucasfilm

‚Solo: A Star Wars Story‘ läuft hierzulande am 24. Mai in den Kinos an. Im Regiestuhl nahm Ron Howard Platz, nachdem Phil Lord und Chris Miller (das Duo inszenierte gemeinsam u. a. ‚The LEGO Movie‘) von Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy ihres Amtes enthoben wurden (TV-MEDIA berichtete).