Endlich sind sie wiedervereint: Das britische Komikergespann Simon Pegg und Nick Frost (u. a. ‚Shaun of the Dead‘) meldet sich mit einer neuen Horror-Comedy zurück auf der großen Leinwand und zieht damit u. a. ‚Harry Potter‘ und ‚Twilight‘ gnadenlos durch den Kakao.

Es gibt wohl kaum ein Schauspielgespann auf der britischen Insel, das in den vergangenen 14 Jahren so zuverlässig für Lacher im Kino gesorgt hat wie Simon Pegg und Nick Frost. Besonders ihre von Edgar Wright (‚Baby Driver‘) in Szene gesetzte „Cornetto-Trilogie" – bestehend aus ‚Shaun of the Dead‘ (2004), ‚Hot Fuzz – Zwei abgewichste Profis‘ (2007) und ‚The World’s End‘ (2013) – ist heute Comedy-Kult.

Höllenhunde wüten im Internat

Nun standen die beiden Komiker erneut gemeinsam für die Horrorkomödie ‚Slaughterhouse Rulez‘ vor der Kamera. Darin steht ein renommiertes Internat (Querschläger auf die Zauberschule Hogwarts, aus der britischen Bestseller-Reihe ‚Harry Potter‘, sind nicht nur ob den charakteristischen Schuluniformen ersichtlich) im Mittelpunkt, in dem das pure Chaos ausbricht: Auf dem Schulgelände wird ein Tor zur Hölle geöffnet und fortan treiben finstere Kreaturen auf dem Campus ihr Unwesen.

Im Regiestuhl nahm Crispian Mills (‚A Fantastic Fear of Everything‘) Platz, der überdies auch das Drehbuch schrieb. Zum weiteren Cast zählen neben den Hauptdarstellern Pegg und Frost mitunter Michael Sheen (der offenbar mit seiner Rolle als Vampir-Overlord aus den ‚Twilight‘-Filmen abrechnen möchte), Asa Butterfield (‚Hugo Cabret‘), Finn Cole (‚Animal Kingdom‘) und Hermione Corfield (‚Star Wars VIII: Die letzten Jedi‘). Pünktlich zu Halloween soll der Film im Vereinigten Königreich erscheinen, ein Starttermin für den deutschsprachigen Raum steht indes noch aus.