Vom 20. bis 30. September steht Wien im Zeichen des fantastischen Films: Witziges, Wahnsinniges und Wunderliches – das kultige /slash Filmfestival wartet mit jeder Menge handverlesenen Filmjuwelen des internationalen Genrekinos auf. Darunter auch die Österreichpremiere des irrren Horror-Actioners ‚Mandy‘ unter Anwesenheit von Hauptdarsteller Nicolas Cage!

Es geht wieder los – am 20. September startet die mittlerweile neunte Ausgabe des /slash Filmfestivals. Das Versprechen lautet, elf Tage lang Wahnsinn, Blut und Großartigkeiten in Form von über 60 (!) handverlesenen Filmhöhepunkten des internationalen Genrekinos und des Fantastischen Films in die Bundeshauptstadt zu bringen. Ein Großteil der Werke wird dabei erstmalig in Österreich uraufgeführt, darunter auch der blutgetränkte und völlig verrückte Horror-Actionfilm ‚Mandy‘ – der diesjährige Eröffnungsfilm zu dessen Premiere sich auch Hauptdarsteller Nicolas Cage angekündigt hat.

Highlights im Überblick

Um bei dem dichten Programm nicht den Überblick zu verlieren, haben wir einige der etwas unbekannteren Highlights kurz zusammengefasst.

Mandy

20. September – 20.00 Uhr @ Filmcasino

21. September – 18.00 Uhr @ Metro Kinokulturhaus

‚Mandy‘ - Trailer © Video: YouTube

Ein von LSD-Spätfolgen ramponierter Sektenguru (Nicolas Cage) meint, in der Frau von Holzfäller Red eine Auserwählte zu erkennen. Als diese Mandy (Andrea Riseborough) sich weigert, seinem Kult beizutreten, hetzt er ihr Höllen-Biker aus einer anderen Dimension hinterher, die sie umbringen und Red schwer verletzen. Nachdem der wieder zu sich kommt, geht er auf einen beispiellosen Rachefeldzug. Regie: Panos Cosmatos

ACHTUNG: Hauptdarsteller Nicolas Cage wird bei diesem Screening selbst im Publikum sitzen! Karten für die Vorstellung gibt es HIER.

Barb Wire

22. September – 20.30 Uhr @ Metro Kinokulturhaus

‚Barb Wire‘ - Trailer © Video: YouTube

Bei ihrem Kinostart lächerlich gemacht, erweist sich die ikonische Neo-Noir-Postapokalypse heute als Prophetenwerk: 2017 werden die USA von einem faschistischen Regime kontrolliert, das das Land in den Zweiten Amerikanischen Bürgerkrieg gestürzt hat. In der letzten freien Stadt befindet sich der Nachtclub der Teilzeit-Kopfgeldjägerin Barb Wire (Pamela Anderson): Sie kämpft, schießt und tritt für gewöhnlich ausschließlich für sich selbst, aber als die Armee des Kongresses ihre Bar verwüstet, sagt sie den Faschisten den Kampf an.Regie: David Hogan

Puppet Master: The Littlest Reich

21. September – 20.30 Uhr @ Metro Kinokulturhaus

28. September – 1.00 Uhr @ Filmcasino

‚Puppet Master: The Littlest Reich‘ - Trailer © Video: YouTube

Charles Bands ‚Puppet Master‘-Franchise gehört zum schönsten Videotheken-Schund der 90er-Jahre. Das dachte sich wohl auch Regisseur Steven Craig Zahler (‚Bone Tomahawk‘), der mit seinem Drehbuch für ‚Puppet Master: The Littlest Reich‘ die berüchtigte Filmreihe neu aufsetzt: Puppen-Papa Andre Toulon (Udo Kier) jagt jetzt keine Nazis mehr, er ist selbst einer. Dreißig Jahre nach seinem Tod steigt eine Convention zu Ehren Toulons und seinen ikonischen Puppen: Zum Score von Fabio Frizzi schnetzeln sich die kleinen Monster dort durch diese gut aufgelegte Splatter-Komödie. Regie: Sonny Laguna, Tommy Wiklund

Hanagatami

26. September – 20.00 Uhr @ Metro Kinokulturhaus

‚Hanagatami‘ - Trailer © Video: YouTube

Mit dem Wahnwitz-Meisterwerk ‚House‘ (1977) schuf der japanische Ausnahmeregisseur Nobuhiko Ôbayashi einen Horror-Kultklassiker – und verzichtete auf sein Herzensprojekt ‚Hanagatami‘. 40 Jahre später hat er es endlich realisiert und jede Einstellung explodiert vor surrealen Ideen: Das Porträt einer Gruppe Jugendlicher am Vorabend des Zweiten Weltkrieges als fantastischer Coming-of-Age-Fiebertraum, während die Geisterarmee der Gefallenen anwächst. Himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt – die kurzweiligsten drei Kinostunden des Jahres! Regie: Nobuhiko Ôbayashi

Summer of 84

24. September – 20.30 Uhr @ Filmcasino

27. September – 23.00 Uhr @ Metro Kinokulturhaus

‚Summer of 84‘ - Trailer © Video: YouTube

Eigentlich sollten sich fünfzehnjährige Burschen in den Sommerferien mit ganz anderen Dingen beschäftigen. In den heißen Monaten des Jahres 1984 zittern sie allerdings vorwiegend vor dem Cape May Slayer, der bereits dreizehn Buben umgebracht hat. Die Polizei tappt bisher im Dunkeln, aber Davey (Graham Verchere) hat den Verdacht, dass sein Nachbar der Serienmörder sein könnte. Gemeinsam mit drei Freunden beginnt er, auf eigene Faust zu ermitteln. Die Macher von ‚Turbo Kid‘ überraschen mit einem düsteren Thriller irgendwo zwischen ‚Stand By Me – Das Geheimnis eines Sommers‘ und ‚Die Goonies‘. Regie: François Simard, Anouk Whissell, Yoann-Karl Whissell

Auch Regisseure und Darsteller kommen zum /slash!

Mittlerweile zur Tradition geworden sind die prominenten Stargäste, die sich ebenfalls Zeit nehmen, dem Festival beizuwohnen. Nachdem im Vorjahr Trash-Papst John Waters beim /slash vorbeigeschaut hat, geben sich heuer neben Nicolas Cage u. a. auch „Der König der Bösewichte“ Udo Kier (die Trash-Perle ‚Schamlos‘ wird genauso gezeigt, wie sein neuer Horrorkracher ‚Puppet Master: The Littlest Reich‘) sowie François Simard, Anouk Whissell und Yoann-Karl Whissell (die Macher von ‚Summer of 84‘) die Ehre. Weitere Gäste sollen folgen …