Hoppala, da hat sich wohl jemand vertan: Anstatt der 13. Episode der brandneuen dritten Staffel von ‚Twin Peaks‘, wurde im deutschsprachigen Raum bereits Folge 14 gezeigt. Während sich die Fans freuen, tobt die Produktionsfirma selbstverständlich ziemlich.

Pay-TV-Sender Sky hat die falsche Folge der Mystery-Serie ‚Twin Peaks‘ gezeigt. Statt Folge 13, die gestern Abend (Ortszeit) in den USA im Sender Showtime lief, konnten Zuschauer in Österreich und Deutschland heute zeitweise bereits Folge 14 sehen, die jedoch als 13. Episode gekennzeichnet war. Am späten Vormittag wurde der Stream entfernt. „Tut uns leid, da ist leider etwas schiefgelaufen“, war danach zu lesen. Folge 13 war zunächst nicht verfügbar. Bei Twitter sorgte das für sehr viel Aufregung, auch weil Regisseur David Lynch und Showtime auf strengste Geheimhaltung achten.

Erinnerungen an ein Hoppala aus den 90ern

Schon einmal gab’s bei einer ‚Twin Peaks‘-Ausstrahlung Wirbel wegen einer zu früh veröffentlichten Episode. In den 90er-Jahren strahlte RTL plus die Serie aus, in der anfangs der Mord an Schülerin Laura Palmer im Mittelpunkt stand. Wer der Mörder war, war zu der Zeit das zentrale Geheimnis der Serie. Deutlich vor der Auflösung wurde damals allerdings im Sat.1-Teletext verraten, wer der Täter war.

Die lang erwartete dritte Staffel von ‚Twin Peaks‘ – auf die Fans 25 Jahre warten mussten! – spielt es seit 22. Mai auf Sky. Ganz 18 neue Folgen wurden produziert, in denen auch ehemalige Stars der Hit-Serie wie Kyle MacLachlan und David Duchovny, aber auch neue Schauspieler wie Naomi Watts, Laura Dern, James Belushi und Tim Roth zu sehen sind. Das Staffelfinale gibt’s übrigens schon wieder Anfang September.