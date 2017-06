Sky plant ‚Game of Thrones‘-Promoaktion für Wien

Fans durften Lieblingsszenen aus den vergangenen sechs Staffeln nennen. Diese werden von einem in Wien lebenden Künstler in ein Gemälde eingebettet - das im KHM ausgestellt wird.

Bis zum Start der siebten Staffel der Hitserie ‚Game of Thrones‘ am 17. Juli 2017 auf Sky und Sky Ticket, verkürzt das Entertainment-Unternehmen die Wartezeit für die Fans mit einem außergewöhnlichen Kunstprojekt: Bis inklusive 25. Juni 2017 konnte die Community auf der Sky Facebookseite ihre epischsten Momente der letzten sechs Staffeln mittels Text oder Bild nennen und damit das filmische Meisterwerk Revue passieren lassen. Diese ‚Game of Thrones‘-Momente dienen dem in Wien lebenden Künstler George Gheorghe als Inspiration für ein Kunstwerk im Stil Pieter Bruegel d.Ä., das im Anschluss an die Social Media-Aktion entstehen wird.

Serien-Meisterwerk wandert in das Kunsthistorische Museum Wien

Das exklusiv angefertigte Meisterwerk wird im Kunsthistorischen Museum Wien vor den am Kunstwerk beteiligten Serienfans enthüllt werden. „Das Gemälde von Eis und Feuer“ wird im Anschluss, von 6. bis 16. Juli 2017, im renommierten Museum an der Ringstraße in direkter Nachbarschaft der Großen Meister präsentiert werden. Mit der außergewöhnlichen Aktion unterstreicht Sky den kulturellen und historischen Anspruch der Serie, die heute einen fixen Platz in der Alltags- und Medienkultur hat.