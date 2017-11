Sky & ORF: Schlechte Chancen für Deal über Fußball-Liga-Rechte

Groß die Aufregung vor vier Wochen, als der neue TV-Rechte-Vertrag zwischen heimischer Fußball-Liga und dem Pay-TV-Sender Sky publik wurde: Für vier Saisonen (inklusive Option auf vier weitere) läuft österreichischer Spitzenfußball ab 2018/19 live fast ausschließlich im Pay-TV.

Der 300-Millionen-Euro-Deal (so die Option gezogen wird) lässt dann pro Spielsaison nur vier Live-Matches im Free-TV plus eine wöchentliche Zusammenfassung zu.

Und um genau diese drehen sich aktuelle Verhandlungen zwischen Sky und ORF. Jüngster Stand laut TV-MEDIA-Informationen: Sky will dem ORF keine Samstags-Highlights (bei je drei an Samstagen und Sonntagen ausgetragenen Matches) zugestehen.

Eine Bundesliga-Sendung am Sonntag-Vorabend wiederum könnte bei Matchbeginn um 17.00 Uhr erst ab 19.00 in ORF eins starten. – Was den Programmablauf massiv stört (Konkurrenz zur ‚ZiB 1‘ in ORF 2).

Ein aktuelles ORF-Angebot soll bei knapp über 2 Millionen Euro pro Saison liegen. Intern werden die Chancen auf einen Abschluss aber gering eingeschätzt („höchstens 30:70“).

Kommt der ORF nicht zum Zug, könnten PULS 4 oder Servus TV zuschlagen. Auf 90 Sekunden pro Match kann jeder Sender frei zugreifen.