Ski Alpin-Kalender: Alle Termine für die Saison 2018/2019

Der Alpine Skiweltcup 2018/19 ist am 27. Oktober 2018 gestartet, die WM läuft ab 5. Februar 2019. Hier gibt es alle Termine für die Damen- sowie die Herrenrennen und die Mixed Mannschaftsbewerbe übersichtlich als Tabelle.

Der Weltcupauftakt wurde am 27. Oktober 2018 in Sölden (Österreich) ausgetragen, allerdings gab es nur einen Damen-Riesenslalom. Der Herrenbewerb wird am 20. Dezember in Saalbach-Hinterglemm nachgeholt.

Während der 45. Alpinen Skiweltmeisterschaft vom 5. bis 17. Februar 2019 in Åre (Schweden) wird die Weltcup-Saison dann kurz unterbrochen. Das Weltcupfinale wird vom 13. bis 17. März 2019 in Soldeu (Andorra) ausgetragen.

Als Wettbewerbe finden bei den Herren 41 Rennen an 20 Orten, bei den Damen 39 Rennen an 21 Orten und im Mixed ein Mannschaftswettbewerb statt.

ALPINE SKISAISON 2018/2019 – ALLE TERMINE AUF EINEN BLICK: