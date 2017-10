Stellan, Bill, Alex, Gustaf, Valter – die Famlilie Skarsgård hat nicht gerade wenige Schauspiel-Talente hervorgebracht. Bei so viel Skarsgård verliert man schon mal den Überblick. Wer jetzt wessen Sohn, Bruder oder Vater ist, zeigen wir in unserem Skarsgård-Guide.

Aktuell ist vor allem ein Skarsgård-Spross in aller Munde: Bill, der im überaus erfolgreichen Remake des Horrorklassikers ‚IT‘ (dt. ‚ES‘) als Pennywise, der Clown, sein Unwesen treibt.

Doch immer wieder begegnen wir im Fernsehen und im Kino anderen Skarsgård-Abkömmlingen. Schnell kommt die Frage auf, ob dieser mit jenem überhaupt verwandt ist und wenn ja, in welcher Art und Weise. Doch jetzt ist Schluss damit, denn wir dröseln das Skarsgård-Knäuel auf.

Die Skarsgård-Dynastie: Alles begann mit Vater Stellan und Mutter My

Stellan Skarsgård wurde am 13. Juni 1951 in Göteborg geboren. Von 1972 bis 1988 war er am Königlichen Dramatischen Theater in Stockholm tätig, bis er Ende der 1980er auch in internationalen Produktionen besetzt wurde. So spielte er unter anderem in ‚Jagd auf Roter Oktober‘ die Rolle des Kapitäns Tupolev und in ‚Good Will Hunting‘ die Rolle des Professors Lambeau.

Stellan Skarsgård ist das Familienoberhaupt © Getty / Archiv / Flickr

Viele kennen Stellan auch aus den Lars von Trier-Filmen (‚Dancer in the Dard‘, ‚Melancholia‘ etc.). Skarsgård spielte von 1968 bis heute in mehr als 100 Filmen.

In ‚Good Will Hunting‘ spielt Stellan Skarsgård Professor Lambeau © Getty / Archiv / Flickr

Stellan Skarsgård war von 1975 bis 2007 mit My, einer Ärztin, verheiratet und hat mit ihr sechs gemeinsame Kinder, fünf Söhne und eine Tochter © Getty / Archiv / Flickr

Stellan Skarsgårds zweite Frau ist Megan Everett

Seit 2009 ist Stellan Skarsgård mit der Filmproduzentin Megan Everett verheiratet. Die beiden haben zwei Söhne.

Stellan und Megan haben zwei Söhne, Ossian (8) und Kolbjörn (5) © Getty / Archiv / Flickr

Alexander Skarsgård, der erstgeborene Sohn

Alexander ist der älteste der Skarsgård-Geschwister, er ist am 25. August 1976 in Stockholm geboren. Er ist Schauspieler, Regisseur und ehemaliges Model.

Alexander Skarsgård ist in Schweden und auf der ganzen Welt als Schauspieler enorm gefragt. © Getty / Archiv / Flickr

Dem europäischen Publikum wurde Alexander durch die Serie ‚True Blood‘ bekannt, in der er den Vampir Eric Northman spielt.

Alexander wurde fünf Mal zum Sexiest Man in Schweden gewählt und zählte 2009 zu den 100 sexiest men alive des People Magazine. © Getty / Archiv / Flickr

2016 war Skarsgård in dem US-amerikanischen Abenteuerfilm ‚Legend of Tarzan‘ von David Yates als Titelheld zu sehen. Ein Jahr später erhielt er für seine Rolle als gewalttätiger Ehemann von Nicole Kidman in der TV-Miniserie Big Little Lies einen Emmy

Für ‚Tarzan‘ hat Alex ordentlich auftrainiert © Getty / Archiv / Flickr

Gustaf Skarsgård, der zweite Schauspiel-Nachwuchs

Gustaf wurde am 12. November 1980 in Stockholm geboren. Er ist wie sein Vater und sein älterer Bruder Schauspieler.

© Getty / Archiv / Flickr

Nachdem er von 1999 bis 2003 die Teaterhögskolan in Stockholm besuchte, trat er anschließend dem Dramaten, der Gesellschaft für Theaterschauspieler, bei und arbeitete fortan und spielte in mehrere Werken Shakespeares, Tschechows und Söderbergs an unterschiedlichen Theatern in Stockholm. Auch in verschiedenen skandinavischen Filmen war Gustaf zu sehen.

Eine breiterer Fanbasis schuf er sich mit seiner Rolle in der Serie ‚Vikings‘.

Besonders bekannt ist Gustaf durch die Rolle des Floki aus der Serie Vikings © Getty / Archiv / Flickr

Sam Skarsgård, der stille Sohn

Sam wurde am 5. Juni 1982 in Stockholm geboren. Er spielte zwar u. a. im Film ‚Jim und die Piraten‘ mit, ist hauptberuflich aber in die Fußstapfen seiner Mutter getreten und arbeitet als Arzt.

Sam Skarsgård hält sich in Sachen Öffentlichkeit eher zurück © Getty / Archiv / Flickr

Bill Skarsgård, der dritte Schauspieler-Sohn

Bill wurde am 9. August 1990 in Stockholm geboren. Er ist wie sein Vater und zwei seiner älteren Brüder Schauspieler.

Bill Skarsgård macht momentan die Mega-Karriere mit ‚ES‘. © Getty / Archiv / Flickr

Schon als Kind entwickelte er eine Leidenschaft für die Schauspielerei und spielte zu Hause einige selbstgedrehte Super-8-Filme nach.Er spielte als Neunjähriger an der Seite seines älteren Bruders im schwedischen Thriller ‚Järngänget‘ den jüngeren Bruder von Alexanders Figur. Anschließend wollte Bill Skarsgård jedoch „kein weiterer Schauspieler in der Familie“ werden, weswegen er sich an der Schule gegen die kreativen Fächer und für naturwissenschaftliche Fächer entschied.

Bill ist auch Model, u. a. war er für H&M tätig © Getty / Archiv / Flickr

Doch bereits im Alter von 16 erhielt er die Möglichkeit, an der Seite seines Vaters Stellan und seines Bruders Gustaf am Historienfilm Arn – Riket vid vägens slut teilzunehmen. Während er sah, wie diese beiden schauspielerten, verstand er ihr Handwerk, zeigte erneut Interesse und wusste, dass er kein Wissenschaftler, sondern Schauspieler werden wollte. Anschließend erhielt er mehrere Angebote für Castings, wodurch er als Martin in dem schwedischen Krimi-Drama Der Himmel ist unschuldig blau besetzt wurde.

2011 wurde er für seine Rolle des autistischen Simon im schwedischen Komödien-Drama ‚Im Weltraum gibt es keine Gefühlefür den schwedischen Filmpreis Guldbagge als Bester Hauptdarsteller und bei den Young Artist Awards 2011 in der Kategorie Beste Darstellung in einem internationalen Spielfilm nominiert. Im März 2012 bekam er eine Hauptrolle in Eli Roths Thriller-Serie ∂Hemlock Grove‘.

Derzeit feiert Bill mit ‚IT‘ einen Riesen-Kinoerfolg © Getty / Archiv / Flickr

Eija, die einzige Skarsgård-Tochter

Als einzige Tochter wurde Eija am 27. Februar 1992 geboren. Sie macht als Model Karriere und arbeitet als Managerin eines Nachtclubs.

Eija Skarsgård © Getty / Archiv / Flickr

Hat keine Lust auf Schauspielerei: Eija Skarsgård © Getty / Archiv / Flickr

Valter Skarsgård, der stille Sohn

Valter ist das jüngste der Kinder von Stellan und My, er wurde am 25. Oktober 1995 geboren. in Stockholm geboren. Auch er ist Schauspieler.

Valter spielte bislang in 16 Filmen mit © Getty / Archiv / Flickr

Bereits im Alter von 8 Jahren spielte Valter seine ersten Rollen, darunter die Hauptrolle in ‚To Kill A Child‘ unter der Regie seines Bruders Alexander Skarsgård.