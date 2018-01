In den vergangenen Jahren fiel der ehemalige Teenie-Star Lindsay Lohan (‚Ein Zwilling kommt selten allein‘) mehr mit Drogenskandalen als mit filmischen Leistungen auf. Trotzdem malt sich die 31-Jährige Chancen auf die Hauptrolle in Joss Whedons kommender ‚Batgirl‘-Adaption aus.

Er wurde als Stellvertreter für Zack Snyder einberufen und musste den Comic-Actioner ‚Justice League‘ übernehmen – was bei vielen Fans und etlichen Kritikern einen sauren Nachgeschmack hinterließ. Trotz des vernichtenden Echos darf Joss Whedon (der immerhin für Blockbuster wie die ersten beiden ‚Avengers‘-Teile verantwortlich zeichnet) weiterhin für Warner Bros. werken, momentan arbeitet er an einem ‚Batgirl‘-Film.

RT if I should star in the new BATGIRL movie and everyone tell @joss 𯘘❤️