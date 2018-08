Sicherheitsvideo von Turkish Airlines mit Stars aus ‚The LEGO Movie‘

„Fluglinie veröffentlicht neues Safety Video“ – seltsame Pressemitteilung, doch mit relevanter Quintessenz für TV-MEDIA. Denn: Bei Turkish Airlines hüpfen künftig die bunten Protagonisten aus den Animationsfilmen ‚The LEGO Movie‘ (2014) und ‚The LEGO Batman Movie‘ (2017) über die Bildschirme!

„Everything is awesome!“ wurde 2014 im ‚LEGO Movie‘ gesungen – den Ohrwurm sollte man über Monate hinweg nicht mehr aus dem Gedächtnis bekommen. Jetzt veröffentlicht die Fluggesellschaft Turkish Airlines quasi ein Spin-off, denn die Stars des Films weisen die Passagiere künftig in den Flieger ein. Das weltweit erste LEGO Safety Video zeigt Passagieren auf unterhaltsame und einzigartige Weise die Sicherheitsmaßnahmen an Bord – inklusive Gastauftritt von Batman aus dem ‚LEGO Batman Movie‘ und einer Gesangseinlage.

Turkish Airlines: Safety Video with The LEGO Movie Characters © Video: YouTube

950 Tage Produktionszeit und mehr als 2 Millionen Legosteine!

Verwirklicht wurde das Video wurde von einem 16-köpfigen Produktionsteam, bestehend aus zwei Konzeptkünstlern, drei Grafikgestaltern, sieben Trickfilmzeichnern und vier Lichttechnikern. Über 950 Tage verschlang die Produktion – und erforderte übrigens 2.938.840 animierte Bausteine. 30 verschiedene Versionen des Sicherheitsvideo wurden sowohl in englischer als auch in türkischer Sprache erstellt, um die Sicherheitsbestimmungen der 15 verschiedenen Flugzeugmodelle der Turkish-Airlines-Flotte zu erfassen.