‚Shining': Fortsetzung mit Ewan McGregor

Für die Verfilmung von Stephen Kings ‚Shining‘-Nachschlag haben die Macher einen Topstar verpflichtet: Ewan McGregor verkörpert den erwachsenen Danny Torrence!

Wie lebt es sich eigentlich, wenn man als Kind von seinem besessenen Vater umgebracht werden wollte? Die Antwort auf die Frage beantwortete Horror-Altmeister Stephen King 2013 in seinem Roman ‚Doctor Sleep‘ – der Fortsetzung seines Klassikers ‚Shining‘ (1977), den Regie-Virtuose Stanley Kubrick 1980 mit Jack Nicholson verfilmte.

Jahrzehnte nach der Handlungszeit von ‚Shining‘ setzt die Geschichte ein und erzählt vom nunmehr erwachsenen Danny Torrence (einst dargestellt von Kinder-Schauspieler Danny Lloyd), der sich jetzt Dan nennt und wie sein Vater Alkoholiker ist. Als seine lang unterdrückten telepathischen Kräfte wieder erwachen, hilft er einem jungen, ebenfalls paranormal begabten Mädchen gegen einen Kult bösartiger Unsterblicher.

Ein kleiner Junge holpert auf seinem Deirad durch die Flure, ein Mann zertrümmert eine Badzimmertür mit einer Axt. Es sind die Szenen, die wohl jeder vor Augen hat, wenn er an den Stephen King Klassiker ‚Shining‘ denkt. Jetzt kommt die Fortsetzung! © Video: dpa

Stephen King gibt Ewan McGregor seinen Sanktus

Regisseur und Drehbuchautor Mike Flanagan (‚Ouija: Ursprung des Bösen‘) bereitet gerade die Verfilmung des Buches vor. Für die Hauptrolle konnte ein echter Hochkaräter gewonnen werden: Ewan McGregor, der 47-jährige ‚Trainspotting‘- und ‚Star Wars‘-Star, hat den Segen von Stephen King bekommen und wird in die Rolle von Dan Torrence schlüpfen!

Neben McGregor sind noch keine weiteren Darsteller für den Film bekannt gegeben worden. ‚Doctor Sleep‘ soll am 24. Jänner 2020 in die amerikanischen, und ungefähr zeitgleich auch in die deutschsprachigen Kinos kommen.