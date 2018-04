Serienjahr 2018: Welche gehen und welche bleiben

60 US-Serien: Das sind die Verlängerungen, Absetzungen und Wackelkandidaten.

Wer keine Quoten bringt, wird abgesetzt. Hier der ultimative Überblick über die Serien, die bleiben, wer wegmuss und bei wer noch zittern muss:

FORTSETZUNG FOLGT: DIESE SERIEN BLEIBEN UNS ERHALTEN :-)

Von ‚Grey’s Anatomy‘ über ‚Will and Grace‘ bis zu ‚Madame Secretary‘: Diese US-Quotenbringer werden auf jeden Fall um weitere Staffeln verlängert.

The Good Doctor

Aktuell läuft die 1. Staffel, nächstes Jahr darf Freddie Highmore (Bates Motel) wieder als sympathisch-autistischer Doktor ordinieren.

Modern Family

Die Comedy-Serie um die verrückte Familien-Konstellation mit Sofia Vergara und Ed O’Neill wurde um eine zehnte Staffel verlängert.

Roseanne

Der 90er-Serien-Hit bekommt eine 11. Staffel mit 13 Folgen. Bei uns startet im Spätsommer das Remake mit Staffel 10 auf Disney Channel.

The Big Bang Theory

Die Nerds stellen weiterhin Theorien auf: S12 startet 2019. Bei uns liefen bis 23. 4. auf ORF eins die neuen Folgen S11, der Rest folgt im Spätsommer auf ORF Eins und Pro 7.

Mom

CBS hat S6 der Sitcom mit Anna Faris bestellt, startet im Herbst in den USA. Aktuell läuft S2 auf ORF eins.

Navy CIS

Seit 15 Jahren ist sie eine der meistgesehenen Serien der Welt. CBS hält daran fest: Staffel

16 kommt 2018 mit Hauptdarsteller Mark Harmon. Derzeit S15 auf Puls 4.

Seal Team

Bones-Star David Boreanaz überzeugt als Seal, daher bestellte CBS eine 2. Staffel. S1 im TV auf TNT Serie.

S.W.A.T.

Shemar Moore (Criminal Minds) macht auch bei S.W.A.T. eine gute Figur. Staffel 2 kommt

nächstes Jahr. Bei uns läuft S1 auf Sky 1.

Young Sheldon

Kurz nach US-Start bestellte CBS eine 2. Staffel, bei uns kommt der junge Shelly so lala an. Aktuell WH von S1 auf ORF Eins.

9-1-1

FOX hat seine neue Prestigeserie (zweitbester Serienstart 2017/18) frühzeitig um eine S2

verlängert. Derzeit auf Sky 1.

The Orville

Nach ihrem US-Debüt im September gibt FOX vorzeitig grünes Licht für eine 2. Staffel der

von Seth MacFarlane erschaffene Sci-Fi-Serie. S1 derzeit auf Pro 7.

This Is Us

2017 wurde bereits Staffel 2 und 3 der tragikomische Familienserie, die bei uns weder

auf Pro7 noch PULS4 gut ankam, bestellt

Will & Grace

NBC ist sich seiner Sache sicher und hat das Revival der Comedy um den homosexuellen Anwalt Will (Erik McCormak) und die neurotische Innenarchitektin Grace (Debra Messing) schon vor Start um S2 (also S9) verlängert, im März verkündete der Sender eine dritte Staffel. Start des Revivals am 30. 4. auf ORF Eins.

Arrow

Oliver Queen muss als Arrow auch in Staffel 7 wieder jede Menge Schurken jagen. S6 soll

demnächst starten (auf RTL Crime). S1 bis S5 auf Netflix.

Black Lightning

Die Pilotfolge verfolgten in den USA über 2 Mio. Menschen, also darf Jefferson Pierce auch in S2 wieder Blitze schleudern. Auf Netflix.

Dynasty

The CW setzt weiterhin auf den Denver-Clan-Reboot. Auch in Staffel 2 geht es um die stinkreichen Carringtons. Auf Netflix.

The Flash

Barry Allen steht in der aktuellen US-Staffel wohl vor seinem größten Bösewicht. Trotzdem: Staffel 5 ist fix. Auf Amazon Prime.

Riverdale

Die The-CW-Serie hat grünes Licht für ein weiters Jahr, also S3 bekommen. Auf Netflix.

Supergirl

Melissa Benoist rettet zur Zeit auf The CW jede Menge leben und muss ihre Superhelden-

Kräfte auch in Staffel 4 auspacken. Staffel 1 auf Netflix.

Supernatural

Die Winchesters können ihren Chevy Impala noch lange nicht endgültig parken, es geht Richtung Folge 300 in Staffel 14. Derzeit in ORF Eins und auf Netflix.

Grey’s Anatomy

Keine Überraschung, aber fix: Die Ärzte kommen für eine 15. Staffel im Herbst auf ABC zurück. Derzeit auf ORF Eins.

Suits

Trotz Ausstieg von Meghan Markle geht die AMC-Anwaltsserie in die 8. Staffel - und bekommt mit Katherine Heigl einen prominenten Zugang. S1-6 auf Netflix.

The Walking Dead

Die AMC-Zombieserie wurde um eine 9. Staffel verlängert, mit Angela Kang als neue Showrunnerin. Acht Staffeln auf Sky Go & Sky Ticket.

Hawaii Five 0

Die Actionserie geht in Runde neun, obwohl noch nicht feststeht, ob Alex O’Loughlin und Scott Caan weiter mit dabei sind. Sat.1 pausiert gerade S8. S6 auf ORF Eins.

Bull

Micheal Weatherly darf noch eine 3. Staffel als Experte für unmögliche Gerichtsfälle im Einsatz sein. S1 auf ATV2.

Madame Secretary

Morgan Freemans Dramaserie um Téa Leoni als US-Außenministerin geht laut CBS in Staffel fünf. Bei uns läuft S2 auf ATV2.

NCIS: Los Angeles

In Kalifornien geht’s für Chris O’ Donnell und LL Cool in die 10. Runde. Die aktuelle S9 auf Sat.1.

NCIS: New Orleans

Auf CBS unterhält der Krimi mit Staffel 4, weiter geht’s mit S5 Ende des Jahres. Bei uns: S3 auf Kabel 1.

MacGyver

Das MacGyver-Prequel von CBS mit Lucas Till als junger Tüftler hat es geschafft, Staffel 3 ist sicher. Aktuell wird S1 auf Sat.1 gezeigt.

Blue Bloods

Tom Selleck darf auch in Staffel 9 wieder der Police Commissioner der New Yorker Polizei sein. Aktuell S2 auf Kabel 1.

Blue Bloods © Video: YouTube





FORTSETZUNG FOLGT NICHT: VON DIESEN SERIEN MÜSSEN WIR UNS VERABSCHIEDEN :-(

Einstige Hit-Serien wie ‚Scandal‘ oder ‚Once Upon A Time‘ werden eingestellt.

The Middle

Nach der S9 ist für die ABC-Comedy rund um Familie Heck trotz stabiler Quoten Schluss. S8 läuft auf Pro 7.

Once Upon A Time

Jede Märchengeschichte geht irgendwann zu Ende und bei dem ABC-Hit kommt das Aus nach sieben Staffeln und 155 Folgen. WH von Staffel 6 auf RTL Passion.

Scandal

Vergangene Woche lief in den USA auf ABC die letzte Folge der finalen 7. Staffel rund um Kerry Washington als Krisenmanagerin. Bei uns läuft Staffel 5 auf TNT Serie.

Zoo

CBS hat beschlossen, seine Tierhorror-Serie trotz Cliffhanger in Staffel 3 nicht zu verlängern. S3 auf Amazon zu kaufen.

Jane the Virgin

Die Dramedy wird nach fünf Staffeln mit insgesamt 100 Episoden enden. Aktuell 3 Staffeln auf Netflix.

New Girl

Ende der Serie schon 2017 verkündet, finale Staffel 7 startet auf FOX im April. Bei uns S6 auf Sixx.

The Night Shift

Das San Antonio Memorial Hospital muss nach nur 45 Folgen und vier Staffeln seine Pforten für immer schließen. Staffel 1 & 2 der NBC-Serie liefen auf VOX.

Shades of Blue

Sängerin und Schauspielerin Jen Lopez hängt ihre Polizeimarke an den Nagel. Für die NBC-Serie ist nach 3 Staffeln Schluss. Bei uns läuft S3 auf ORF Eins.

The Originals

Wegen mäßiger Quoten wurde schon 2017 das Ende der Vampir-Serie mit der 5. Staffel (startete kürzlich in den USA) beschlossen. Kommt auf Sixx.

12 Monkeys

Syfys dramatisches Zeitreisedrama geht nach vier Staffeln zu Ende. S1 und 2 auf Amazon Prime.

Major Crimes

TNT verabschiedet sich nach der sechsten Staffel von seinem letzten traditionellen Krimidrama. S4 auf Vox.

The Librarians

TNT hat den Bibliothekaren den Laufpass gegeben hat. Für das Staffelfinale im Februar schalteten in den USA weniger als 1,5 Millionen ein.

Broad City

Comedy Central hat bekannt gegeben, dass die fünfte Staffel der verrückten Comedy die letzte sein wird.

Dice

Showtime dreht seiner Serie nach einer 2. Staffel aufgrund zu wenig Zuschauer-Interesse den Hahn ab. S1 und 2 auf Sky Go und Sky Ticket.





WACKELKANDIDATEN: UM DIESE SERIEN MÜSSEN WIR NOCH ZITTERN :-/

Ob diese Titel weiter produziert werden, steht leider noch nicht fest.

The Crossing

Bei ABC feierte allein die Premiere eine bescheidene Premiere mit 5,4 Quoten. Ob das reicht für eine Verlängerung? Aktuell auf Amazon Prime.

Designated Survivor

Die erste Folge von S2 nach der Winterpause erreichte auf ABC nur noch 3,7 Mio. Zuschauer. Die Zeichen für S3 stehen schlecht. Auf Netflix.

Marvel’s Agent of S.H.I.E.L.D.

Die 5. Staffel fuhr eine schwache Premiere auf ABC ein. Ist damit etwa Schluss für Agent Coulsen & seine Superhelden?

Marvel’s Inhumans

Die neue ABC-Serie ist kein Straßenfeger, Staffel 2 unwahrscheinlich.

Kevin Can Wait

Enttäuschte zuletzt aus Quotensicht, Staffel drei wurde von CBS noch nicht bestellt. S1 und 2 auf Amazon Prime.

Brooklyn Nine-Nine

Ob Andy Samberg und das 99. Revier in die 6. Staffel geht, ist noch immer nicht fix.

Gotham

Im Vorjahr hat Fox die DC-Comicserie trotz Quotentief verlängert, ob das heuer auch passiert? Auf Netflix.

Blindspot

Sind Jamie Alexanders Tattoos alle entschlüsselt? Oder braucht es noch eine 4 Staffel der NBC-Serie? S3 bald auf Sat.1.

Law & Order: True Crime

Der NBC-Krimi nimmt sich in S1 der Menendez-Morde an. Ergebnis: durchwachsen. Ein Omen? Derzeit auf 13th Street.

iZombie

Vier Staffeln lang isst eine Ex-Medizinstudentin Gehirne. Hat sie jetzt genug davon? S4 kommt zumindest noch 2018 auf Sixx.

Akte X

2016 feierte der Horror-Hit Revival mit Staffel 10, heuer folgte 11. Um Staffel 12 steht es schlecht: Gillian Anderson will nicht mehr.

The Exorcist

Hat eine dritte Staffel der Horror-Serie nach dem Deal zw. Fox und Disney keine Chance mehr beim Sender?

Criminal Minds

CBS hat seine Hit-Serien schon verlängert, bis auf diese. Ein Vorzeichen? Zuletzt gab es bei der aktuellen S13 im US-TV ein Serientief. WH auf Sat.1 und ATV.

Elementary

Sherlock Holmes (Jonny Lee Miller) und Watson (Lucy Liu) klären schon seit sechs Staffeln Verbrechen auf. Weil der CBS-Stoff Zuschauer verloren hat, steht noch eine Verlängerung aus. Bei uns läuft S1 auf ATV2. Und: Auf Netflix.

Scorpion

Innerhalb der vergangen zwei Jahre baute die CBS-Krimiserie um Genies massiv ab. Auf Netflix.

The 100

Die 5. Staffel startet erst am 24. 4. auf CBS. Ob es weitergeht, ist also noch ungewiss. Bei uns startet S5 2018 auf Sixx.