Die 80er-Hitserie ‚Cagney & Lacey‘ bekommt eine Neuauflage. Den Machern ist ein Besetzungs-Coup gelungen. Alle Details gibt es hier.

Eine Krimiserie mit zwei Frauen, deren Rollenbilder weit über das Klischee vom hübschen Weibchen als schmückendes Beiwerk hinausgingen, war in den 1980ern alles andere als alltäglich.

Cagney & Lacey: 126 Folgen, 22 Emmy Awards und ein Golden Globe

Doch das smarte Polizistinnen-Duo Cagney & Lacey vom 14. Revier in New York brachte es zwischen 1981 und 1988 auf 126 Folgen, 22 Emmy Awards und einen Golden Globe. In den 90-ern folgten noch vier TV-Filme mit Sharon Gless und Tyne Daly in den ikonischen Rollen der Lt. Christine Cagney und Det. Mary Beth Lacey, die das US-Network CBS nun wieder auferstehen lässt - in einem Kultserien-Reboot mit interessanter, frischer Besetzung.

Besetzungscoup für die Neuauflage von Cagney & Lacey

Die Rolle der Cagney übernimmt US-Schauspielerin Sarah Drew, 37 (u. a. ‚Everwood‘), die man vor allem aus dem ABC-Dauerbrenner ‚Grey's Anatomy‘ als Dr. April Kepner kennt, die Drew neun Staffeln lang verkörperte und noch bis zum Ende der 14. Staffel darstellen wird.

Sarah Drew (links) übernimmt im Reboot dieRolle der Cagney, Michelle Hurd spielt die Lacey © Getty Images

Als ihre Partnerin Lacey wurde die Afroamerikanerin Michelle Hurd, 51, engagiert, die zuletzt bei ‚Blindspot‘ in der zweiten Staffel einen Hauptpart spielte und in wiederkehrenden Gastrollen in ‚Lethal Weapon‘ sowie ‚Hawaii Five-0‘ agierte.

In dem Reboot von Bridget Carpenter (‚Friday Night Lights‘), der nicht mehr im Big Apple, sondern in Los Angeles angesiedelt ist, ist Lacey eine kluge, mitfühlende athletische Frau, die an der Uni als Läuferin reüssierte. Die ältere der beiden Polizistinnen wird auch als Mentorin für ihre Kollegin Cagney fungieren.