Penelope Cruz als Donatella Versace in ‚American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace‘

55 neue Hit-Serien, die wir unbedingt sehen wollen: Ein erster Ausblick auf das TV-Jahr 2018 bietet für Freunde internationaler Serienstoffe wunderbare Aussichten. Plus: die ersten Trailer!

Das Serienjahr 2018 verspricht bekannte und aufregende Geschichten in neuer Pracht. So wird mancher Filmklassiker als Serie neu aufgelegt – zum Beispiel ‚Snowpiercer‘: Der Film aus 2013 zeigt eine Eiszeit-Endzeit und einen Zug, der als Zweiklassen-Arche um die Welt düst.

‚Trust‘ heißt hingegen das Serienpendant zu ‚Alles Geld der Welt‘, dem Streifen, aus dem Kevin Spacey wegen Sexismus-Vorwürfen rausgeschnitten wurde und der den Entführungsfall um Ölmilliardär J. Paul Getty zeigt.

Auch 90er Kult-Hits feiern heuer ein Revival. So gehen etwa die Geschichten von ‚Roseanne‘ und ‚Will & Grace‘ weiter.

Und dann wird auch wieder Neues ausprobiert: Steven Soderberghs Krimiserie ‚Mosaic' startet im Februar auf Sky. Das Interessante dabei ist, dass der US-Zuschauer per App zusätzliche Inhalte und Erzählstränge abrufen kann. Auf interaktive Elemente muss man hierzulande leider verzichten, trotzdem verspricht die Geschichte um das spurlose Verschwinden einer Buchautorin (Sharon Stone) Nervenkitzel.

Viele Hollywoodstars sind in den neuen Serien anzutreffen

Apropos Sharon Stone: Viele Hollywood-Stars versuchen sich 2018 in Serien – Emma Stone in ‚Maniac‘, Amy Adams in ‚Sharp Objects‘, Luke Evans in ‚The Alienist‘ sowie Penelope Cruz in ‚American Crime Story‘.

AUF DIESE NEUEN SERIEN FREUEN WIR UNS!

Zum gewünschten Serien-Genre springen:





DIESE NEUEN COMEDY-SERIEN BZW. -STAFFELN KOMMEN 2018

Alex Inc. – Staffel 1

Single-Kamera-Comedy mit Scrubs-Star Zach Braff als Mittdreißiger Alex, der eine Frau und zwei Kinder hat und sich entscheidet, seinen Job an den Nagel zu hängen und ein Unternehmen zu gründen. US-Start der 13 Folgen auf ABC am 28. März, bei uns 2018.

Alex Inc. Trailer © Video: YouTube

Barry – Staffel 1

Comedian Bill Hader schlüpft in die Rolle eines Ex- Marines, der sich nach seinem aktiven Dienst als Auftragskiller sein Geld verdient. Happy ist er nicht, dann aber trifft er auf Laiendarsteller, die seine Liebe fürs Theater teilen … 11 Episoden auf Sky ab März.

Comedy mit Bill Hader © Video: YouTube

Disenchantment – Staffel 1 & 2

20 Episoden zu je 30 Minuten der animierten Fantasycomedy für Erwachsene hat Netflix bei Simpsons-Schöpfer Matt Groening bestellt. Es geht um die Abenteuer einer Prinzessin, eines Elfen und eines Dämonen. Auf Netflix, Start 2018.

Matt Groenings Fantasycartoon für Erwachsene © Video: YouTube

Maniac – Staffel 1

Jonah Hill als geisteskranker Patient, der in einer Nervenheilanstalt ein perfektes Leben führt – freilich nur in seiner Vorstellung. Mit dabei: Hollywood-Star Emma Stone und Jennifer-Aniston-Ehemann Justin Theroux. 10 Folgen nach norwegischem Original. Kommt 2018 auf Netflix.

Vorschau auf die neue Netflix-Serie mit Emma Stone und Jonah Hill © Video: YouTube

Wellington Paranormal – Staffel 1

Der neuseeländische Filmemacher Taika Waititi (,Thor: Ragnarok‘) entwickelte aus seiner Vampirkomödie ‚5 Zimmer Küche Sarg‘ (‚What We Do in the Shadows‘) eine Serie mit sechs Episoden à 30 Minuten. Feiert Mitte 2018 in Neuseeland Premiere, bei uns dann später 2018.

‚Wellington Paranormal‘ ist ein Spin-off zu ‚What we Do in the Shadows‘ © Video: YouTube

Life Sentence – Staffel 1

Vor acht Jahren hatte Stella (Lucy Hale aus ‚Pretty Little Liars‘) erfahren, dass sie sterben wird. Fortan lebte sie konsequent so, als wäre jeder Tag ihr letzter. Nun erfährt sie plötzlich, dass sie geheilt ist … 13 Folgen, ab 7. 3. auf The CW, Ö-Start: 2018.

Erster Blick auf die Serie des ,Scrubs‘-Erfinders © Video: YouTube

Roseanne – Staffel 10

Revival des kultigen 90er-Hits um die Familie Conner (u. a. Roseanne Barr, John Goodman, Laurie Metcalf, Sara Gilbert), das mit acht Episoden Comeback feiert. Am 27. März geht es auf ABC mit neuen Folgen los, bei uns wohl nicht vor Sommer 2018.

Die Kult-Comedy kehrt zurück! © Video: YouTube

The Orville

‚Family Guy‘-Schöpfer Seth MacFarlane (spielt auch die Hauptrolle) kreierte für FOX eine ‚Star Trek‘-Satire. Das US-Publikum ist gespalten – die einen finden es super, die anderen zu komisch. Eine zweite Staffel ist bereits geordert. Österreich-Start: 27. 2. 2018, PRO 7.

,Star Trek‘-Parodie von Seth MacFarlane © Video: YouTube

Will & Grace – Staffel 9

Die Comedy-Fortsetzung begleitet die Freunde Will (Eric McCormack), Grace (Debra Messing), Karen (Megan Mullally) und Jack (Sean Hayes) durch ihren turbulenten Alltag; 16 Folgen, die zehnte Staffel ist bereits bestellt. Kommt noch im Frühling auf PRO 7.

PRO 7 wird die neuen Folgen zeigen © Video: YouTube





DIESE NEUEN CRIME-SERIEN BZW. -STAFFELN KOMMEN 2018

9-1-1 – Staffel 1

Ryan Murphy und Brad Falchuk stehen hinter der Serie, die vom stressigen Alltag der Mitarbeiter einer Notrufzentrale erzählt. Mit Angela Bassett (‚American Horror Story‘) und Peter Krause (‚The Catch‘). 13 Folgen, seit 10. 1. auf FOX, kommt 2018 zu uns.

Polizeidrama von Ryan Murphy mit Angela Bassett und Peter Krause © Video: YouTube

American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace – Staffel 2

Thema der neuen Staffel (9 Folgen) von Ryan Murphys Anthologieserie ist der Mord an dem italienischen Modepapst Gianni Versace durch Serienkiller Andrew Cunanan. Mit Penélope Cruz als Donatella und Ricky Martin als Antonio D‘Amico. Auf Sky Atlantic ab 29. 1. 2018.

Mit Penélope Cruz und Ricky Martin © Video: YouTube

Deep State – Staffel 1

Die FOX-Spionageserie handelt von Max Easton (Mark Strong), einem Ex-Spion, der wieder zurück in den Dienst geholt wird um den Tod seines entfremdeten Sohnes Harry (Joe Dempsie) zu rächen … 8 Episoden, FOX Channel, ab 9. 4. 2018.

Erster Blick auf die erste Staffel © Video: YouTube

Fargo – Staffel 3

Staffel drei der Anthologie-Serie handelt von Ray Stussy (Ewan McGregor, bekam einen Golden Globe für die Rolle) und Nikki Swango (Mary Elizabeth Winstead), die nach einem missglückten Raub in einen Doppelmordfall involviert werden. 10 Episoden, Free-TV-Start im ORF noch 2018.

Die dritte Staffel ist in Sicht! © Video: YouTube

Gone – Staffel 1

Als Kind entführt, wurde Kit „Kick“ Lannigan (Leven Rambin) von FBI-Agent Frank Booth (‚Sex and the City‘-Star Chris Noth) gerettet. Jahre später bittet Booth sie, einer Special Task Force beizutreten und ab sofort selbst Jagd auf Entführer zu machen … 12 Folgen auf VOX, ab 24. 1. 2018.

Chris Noth, Danny Pino, Leven Rambin und Andy Mientus in ,Gone‘ © Universal

Hard Sun – Staffel 1

Zwei Detectives (Jim Sturgess als DCI Charlie Hicks, Agyness Deyn als DI Elaine Renko) klären im modernen London Verbrechen auf, obwohl die Welt immer mehr dem Ende entgegensteuert … 6 Episoden des BBC- und Hulu-Krimidramas. Start: ZDF, 2018.

Der Trailer zum BBC-Launch © Video: YouTube

Mosaic – Staffel 1

Interaktive Krimiserie (bei uns erfolgt allerdings nur die lineare Ausstrahlung aus einer fixen Perspektive) von Steven Soderbergh: Kinderbuchautorin Olivia (Sharon Stone) hat ihre besten Tage hinter sich und entflieht dem Misserfolg mit Alkohol und Affären. Doch dann verschwindet sie plötzlich … 6 Folgen auf Sky Ticket und Go ab 22. 1., auf Sky Atlantic ab 14. 2. 2018.

Von Steven Soderbergh, mit Sharon Stone © Video: YouTube

O Mecanismo – Staffel 1

Die erste Netflix-Eigenproduktion aus Brasilien basiert lose auf der Operation „Lava Jato“. Diese soll einen der größten Korruptionsskandale brasilianischer Öl- und Baufirmen aufdecken. Mit Caroline Abras (,Blue Blood‘). Auf Netflix, 2018.

Auf ‚O Mecanismo‘ dürfen wir uns heuer noch freuen! © Netflix

River – Staffel 1

In der britischen Krimiserie steht der brillante Polizist John River (Stellan Skarsgård) im Mittelpunkt, dessen Genialität jedoch gleichzeitig seine größte Schwäche ist. Als seine Partnerin gekillt wird, sucht er den Täter … 6 Episoden auf Arte ab 1. 2.

Die Serie gibt es schon auf Netflix – wer nicht streamt, kann sie auf Arte sehen © Video: YouTube

S.W.A.T. – Staffel 1

Er hat das FBI für die Polizei verlassen: ‚Criminal Minds‘-Star Shemar Moore verkörpert den Lieutenant einer S.W.A.T.-Einheit, der sich zwischen den Straßen, wo er aufgewachsen ist, und seinen Kollegen respektive Job hin- und hergerissen fühlt. Auf Sky 1 ab 12. 2. 2018.

Mit ‚Criminal Minds‘-Star Shemar Moore © Video: YouTube

SEAL Team – Staffel 1

Die CBS-Militärserie handelt von einer Spezialeinheit der Navy SEALs, die die gefährlichsten Missionen des Landes plant und ausführt. Im Mittelpunkt steht Jason Hayes (‚Bones‘-Star David Boreanaz), der angesehene Anführer der Eliteeinheit … Auch mit dabei: A. J. Buckley (‚CSI: New York‘); 22 Folgen auf TNT Serie ab März 2018.

Militärserie über die Navy SEALs © Video: YouTube

Seven Seconds – Staffel 1

Handelt von dem Konflikt zwischen den Polizisten von Jersey und afroamerikanischen Bürgern, nachdem ein Teenager von einem Polizisten schwer verletzt wurde. 10 Folgen auf Netflix ab 23. 2. 2018.

Neue Serie von ‚The Killing‘-Erfinderin Veena Sud © Video: YouTube

Sharp Objects – Staffel 1

Im HBO-Sechsteiler wird die Geschichte der Reporterin Camille Preaker (Amy Adams) erzählt, die aus der psychiatrischen Klinik entlassen wurde und in ihrer Heimatstadt über den Mord an zwei Mädchen berichten soll … Startet wahrscheinlich noch 2018 (wir wünschen es uns zumindest!).

Wir lassen die Autorin selbst zu Wort kommen, Trailer zur Serie gibt es noch keinen © Video: YouTube





DIESE NEUEN DRAMA-SERIEN BZW. -STAFFELN KOMMEN 2018

Big Little Lies – Staffel 1

Als eine Alleinerzieherin (Shailene Woodley) in einen noblen Küstenort zieht, bröckelt die heile Fassade der Mütter Celeste (Nicole Kidman) und Madeline (Reese Witherspoon). Die sieben Episoden laufen bereits auf Sky und kommen im Frühjahr im ORF.

Nicole Kidman und Reese Witherspoon sowie Shailene Woodley in Serie © Video: YouTube

For the People – Staffel 1

Das Anwaltsdrama von Shonda Rhimes widmet sich den Verteidigern und Staatsanwälten am Mother Court. Im Zentrum steht Sandra Bell (Brittany Robertson), die als Pflichtverteidigerin neu angefangen hat. 13 Folgen auf ABC ab 13. 3, bei uns noch 2018.

Anwaltsdrama von Shonda Rhimes © Video: YouTube

Good Girls – Staffel 1

Drei Vorstadtmütter rauben mit Spielzeugpistolen einen Supermarkt aus, weil sie Geld brauchen ... Mit Christina Hendricks (‚Mad Men‘), Retta (‚Parks and Recreation‘) und Mae Whitman (‚Parenthood‘). 13 Folgen. Auf NBC ab 26. 2., bei uns auf Sendern der RTL-Gruppe oder auf Netflix, 2018.

Mit Christina Hendricks und Mae Whitman © Video: YouTube

Grey’s-Anatomy-Spin-off – Staffel 1

Wie die neue Serie von Shonda Rhimes heißen wird, ist noch nicht bekannt. Was man weiß: Sie wird in einer Feuerwache in Seattle spielen – Crossover-Folgen mit ,Grey’s‘ plus Einführung der Hauptdarsteller in Staffel 14 der Mutterserie. Bald auf ABC, bei uns wahrscheinlich auf PRO 7 ab Frühling/Sommer 2018.

Jaina Lee Ortiz wird die Hauptrolle in der noch namenlosen Serie spielen © Video: YouTube

Here & Now – Staffel 1

Die HBO-Dramedy von ,Six Feet Under‘- und ,True Blood‘-Schöpfer Alan Ball handelt von der Multikulti-Familie Bishop – dem Professor Greg Bishop (Tim Robbins), seiner Ehefrau Audrey (Holly Hunter) und deren Kids. 10 Episoden auf Sky Atlantic ab 12. 2. 2018.

HBO-Dramedy von ‚Six Feet Under‘-Schöpfer Alan Ball © Video: YouTube

Pose – Staffel 1

Das FX-Musical-Drama von Ryan Murphy spielt im Jahr 1986 in New York und beleuchtet in verschiedenen Segmenten die Gesellschaft und das Leben in der Großstadt. Acht Episoden mit James Van der Beek (‚Dawsons‘s Creek‘) und Kate Mara (‚House of Cards‘). Kommt 2018.

Mit James Van Der Beek und Kate Mara © Video: YouTube

Rise – Staffel 1

Die Serie basiert auf der wahren Geschichte des Schauspiellehrers Lou Volpe, der seine Selbstzweifel über Bord wirft und die Schauspielabteilung der Highschool übernimmt. Gespielt wird er von ,HIMYM‘-Star Josh Radnor. 13 Folgen auf NBC ab 13. 2., bei uns später 2018.

Mit ,HIMYM‘-Star Josh Radnor © Video: YouTube

The Romanoffs – Staffel 1

Drama-Serie von ‚Mad Men‘-Schöpfer Matthew Wiener, bei der in jeder Folge eine andere Person im Zentrum steht. Alle haben eines gemeinsam: Sie glauben, sie wären Nachkommen der russischen Zarenfamilie. Mit Aaron Eckhardt, Christina Hendricks, Diane Lane und Isabelle Huppert. 8 Folgen auf Amazon, 2018.

Die russische Zarenfamilie bekommt eine eigene Serie © Russiapedia

Taboo – Staffel 1

Das achtteilige Kostümdrama mit Tom Hardy führt ins finstere London des 19. Jahrhunderts: Nach der Rückkehr des totgeglaubten James Keziah Delaney (Hardy) beginnen düstere Machtspiele um sein begehrtes Erbe. U. a. mit Franka Potente. ATV 2, 9. 2. 2018.

Tom Hardy im London des 19. Jahrhunderts © Video: YouTube

The Ballad of Buster Scruggs – Staffel 1

Western-Anthologieserie der Filmemacher Joel und Ethan Coen (,Hail, Caesar!‘) über sechs unterschiedliche Geschichten aus den amerikanischen Westen. Die Hauptrolle spielt Tim Blake Nelson, 6 Folgen starten auf Netflix noch 2018.

Momentan gibt es leider noch keinen Trailer zur Coen-Serie © Netflix

The Marvelous Mrs. Maisel – Staffel 1

„Midge“ Maisel (Rachel Brosnahan) ist in den späten 1950ern Ehefrau und Mutter. Als ihr Mann sie verlässt, lässt sie ihre Trauer und ihre Wut auf der Bühne eines Comedyclubs raus … Prämiert mit zwei Globes, 8 Folgen auf Amazon ab 26. 1. 2018.

Offizieller Trailer zur Golden-Globe-prämierten Serie © Video: YouTube

The Resident – Staffel 1

FOX-Serie über Dr. Conrad Hawkins (Matt Czuchry aus ‚Gilmore Girls‘), der einer der besten Ärzte am Chastain Park Memorial Hospital ist. Obwohl erst im dritten Assistenzjahr, macht Hawkins alles auf die unkonventionelle Art. Mit dabei: ‚Revenge‘-Star Emily VanCamp. Elf Episoden, bei uns auf PRO 7, 2018.

Neue Arztserie in Sicht © Video: YouTube

Too Old To Die Young – Staffel 1

Zehnteilige Drama-Serie von ‚Drive‘-Regisseur Nicolas Winding Refn über verschiedene Figuren der Unterwelt von Los Angeles. Mit dabei: Miles Teller (‚Whiplash‘) und William Baldwin (‚Gossip Girl‘). Amazon, 2018.

Nicolas Winding Refn bietet uns ein Unterwelt-Drama © Video: YouTube

Trust – Staffel 1

Die Miniserie von Danny Boyle ist das Pendant zum Film ,Alles Geld der Welt‘ und handelt von John Paul Getty III., der 1973 als 16-Jähriger von der Mafia entführt wurde. Mit: Hilary Swank und Donald Sutherland. 10 Folgen. US-Start: 25. 3. auf FX, bei uns 2018.

Miniserie von Danny Boyle © Video: YouTube





DIESE NEUEN FANTASY-/MYSTERY-/SCI-FI-SERIEN BZW. -STAFFELN KOMMEN 2018

Absentia – Staffel 1

Die Mystery-Serie handelt von FBI-Agentin Emily Byrne (‚Castle‘-Star Stana Katic), die einen Serienkiller jagt, plötzlich spurlos verschwindet und für tot erklärt wird. Sechs Jahre später wird sie in einer Hütte im Wald gefunden … 10 Episoden auf Amazon ab 2. 2. 2018.

Mystery mit Stana Katic © Video: YouTube

Altered Carbon – Staffel 1

Es geht um den menschlichen Geist, den man im 25 Jahrhundert digitalisieren und von Körper zu Körper verpflanzen kann. 10 Folgen mit Joel Kinnaman. Auf Netflix ab 2. 2. 2018.

Der menschliche Geist wird digitalisiert © Video: YouTube

Black Lightning – Staffel 1

Superhelden-Serie von ,The Arrow‘- und ,The Flash‘-Macher Greg Berlanti: Jefferson Pierce (Cress Williams) hat vor Jahren seinen Superhelden-Anzug an den Nagel gehängt, jetzt nimmt er den Kampf jedoch wieder auf. 12 Episoden auf Netflix ab 23. 1. 2018.

Ein neuer Superheld kommt! © Video: YouTube

Britannia – Staffel 1

Das Historiendrama spielt im Jahr 43 nach Christus und thematisiert den Einmarsch der Römer in das spätere Großbritannien. Die müssen sich auf der Insel Feinden wie Kelten und Druiden stellen. 10 Folgen mit David Morrissey und Kelly Reilly. Auf Sky Atlantic ab 23. 2. 2018.

Historiendrama auf der Insel der Kelten und Druiden © Video: YouTube

Counterpart – Staffel 1

Oscargewinner J. K. Simmons ist Howard Silk, der für eine Unterabteilung der UN gearbeitet hat und entdeckt, dass seine Ex-Arbeitsstätte einen Geheimgang in eine parallele Dimension verbirgt. Mit dabei: die Österreicherin Ina-Alice Kopp, 10 Folgen, Start: 2018.

Mit Oscargewinner J. K. Simmons und Ina-Alice Kopp aus Österreich © Video: YouTube

The First – Staffel 1

Thema der Hulu-Serie sind die erste Misson zum Mars und die Challenges, denen sich die Menschen bei der ersten interplanetaren Kolonisierung stellen müssen. Schöpfer ist House of Cards-Mastermind Beau Willimon. 10 Folgen mit Sean Penn, wahrscheinlich noch 2018.

Sean Penn spielt in der Beau-Willimon-Serie die Hauptrolle © Getty Images

Good Omens – Staffel 1

Die Serie ist eine Endzeit-Fantasy-Geschichte, die im Jahr 2018 spielt. Sie handelt vom Engel Aziraphale (Michael Sheen) und dem Dämon Crowley (David Tennant), die versuchen, das bevorstehende Ende der Welt zu verhindern. Amazon, 2018.

Endzeit-Fantasy © Video: YouTube

Krypton – Staffel 1

Die Geschichte spielt zwei Generationen vor der Zerstörung von Supermans legendärem Heimatplaneten. Im Zentrum steht sein Großvater Seyg-El (Cameron Cuffe), der darum kämpft, die Familienehre wiederherzustellen … US-Start: März auf Syfy, bei uns 2018.

Supies Opa Seyg-El bekommt eine Serie © Video: YouTube

Lost in Space – Staffel 1

Serien-Neuauflage um die Familie Robinson, die nach einer Katastrophe im Weltraum landet und in einer ihr völlig fremden außerirdischen Umgebung zurechtkommen muss. 10 Episoden mit Toby Stephens (,Black Sails‘). Netflix, 2018.

Netflix-Remake der Serie rund um die Familie Robinson © Video: YouTube

Nightflyers – Staffel 1

Serienadaption von George R. R. Martins (,GoT‘) Sci-Fi-Horror-Novelle um acht unkonventionelle Forscher, die sich an Bord der Nightflyer befinden und mit telepathischer Hilfe Kontakt zu einem Alien-Raumschiff aufnehmen. 10 Folgen. Netflix, 2018.

Serienadaption nach George R. R. Martin © Video: YouTube

Snowpiercer – Staffel 1

Adaption von Bong Joon-hos gleichnamigem Film über einen Zug, der sich auf unendlicher Reise um die vereiste Erde befindet. In den Waggons, wo die sozial Benachteiligten leben, wird ein Aufstand angezettelt … 10 Folgen mit Jennifer Connelly, Start: 2018.

Serienadaption des Kultfilms in zehn Folgen © Video: YouTube

The Gifted – Staffel 1

Die neue Superheldenserie ist im ,X-Men‘-Universum angesiedelt. Es geht um eine Familie, die sich vor der Regierung versteckt, als ihre Kinder übermenschliche Fähigkeiten entwickeln … 13 Folgen, 2. Staffel schon bestellt. Auf FOX ab 17. 1. 2018.

Superheldenserie im ,X-Men‘-Universum © Video: YouTube

The Umbrella Academy – Staffel 1

Die Realserie nach der mit dem Eisner Award ausgezeichneten gleichnamigen Comicreihe dreht sich um eine entfremdete und dysfunktionale Superheldenfamilie. Zehn Episoden mit Ellen Page (‚Juno‘, ‚Inception‘) auf Netflix, 2018.

Netflix widmet sich der mit dem Eisner Award ausgezeichneten Comicreihe © Dark Horse Comics





DIESE NEUEN HORROR- UND THRILLER-SERIEN BZW. -STAFFELN KOMMEN 2018

Castle Rock – Staffel 1

Angesiedelt im Stephen-King-Multiversum kombiniert die Psycho-Horror-Serie die mythologischen Aspekte und die Geschichten aus Kings beliebtesten Werken. 10 Folgen mit Bill Skarsgård (‚Es‘) und Sissy Spacek (‚Carrie‘). Wird 2018 auf Hulu ausgestrahlt.

Bill Skarsgård kann die Finger nicht von Stephen Kings Horrorvorlagen lassen © Video: YouTube

Jack Ryan – Staffel 1

Basiert auf den Romanen von Tom Clancy und dreht sich um den CIA-Analysten Jack Ryan, der in der geheimen Kommunikation einiger Terroristen ein Muster und so eine weltweite Verschwörung entdeckt … 10 Folgen mit John Krasinski. Auf Amazon, Start: 2018.

Nach Tom Clancys Romanvorlagen © Video: YouTube

Kingdom – Staffel 1

Der koreanische Zombie-Thriller soll ,The Walking Dead‘ Konkurrenz machen. Darum geht es: In der mittelalterlichen koreanischen Joseon-Dynastie wird der Kronprinz auf eine selbstmörderische Mission geschickt … 8 Folgen auf Netflix, 2018.

Serie über eine koreanische Zombie-Dynastie © Netflix

The Alienist – Staffel 1

Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Caleb Carr, spielt Ende des 19. Jahrhunderts in New York und erzählt von der Suche nach einem Serienkiller. 8 Folgen mit Daniel Brühl, Luke Evans und Dakota Fanning; US-Start: TNT, 22. 1.; bei uns 2018.

Mit Daniel Brühl, Luke Evans und Dakota Fanning © Video: YouTube

The Terror – Staffel 1

Die erste Staffel der Anthologieserie handelt davon, wie eine Crew der Royal Navy 1847 nach der Nordwestpassage sucht und gegen Skorbut sowie ein Monster kämpfen muss, das die Seemänner in der eisigen Hölle verfolgt … 10 Folgen auf Amazon ab dem Frühjahr.