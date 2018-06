Netflix sichert Fortbestand von ‚Lucifer‘

Gute Nachrichten für alle Fans von ‚Lucifer‘: Nachdem der diabolisch-gute Fantasy-Krimi nach drei Staffeln bei den diesjährigen Upfronts überraschend vom amerikanischen Sender Fox abgesetz wurde, springt Netflix in die Bresche und führt die Show weiter!

Nachdem bereits die von Fox abgesetzte Polizei-Sitcom ‚Brooklyn Nine-Nine‘ (u. a. mit Andy Samberg) beim Konkurrenzsender NBC ein neues Zuhause gefunden hat, bekommt nun auch der lose auf einem DC-Comic basierende Fantasy-Krimi ‚Lucifer‘ eine zweite Chance: Ebenfalls vom US-Sender Fox verstoßen, rettet Netflix dem Teufel das Leder und produziert eine finale vierte Staffel!

Neue Episoden voraussichtlich erst 2019

Als bei den diesjährigen Upfronts das überraschende Ende der Serie verkündet wurde (TV-MEDIA berichtete), gingen Fans auf die Barrikaden: Unter dem Hashtag #SaveLucifer engagierten die Anhänger in den sozialen Medien einen Aufruf zum Fortbestand, blieben hartnäckig und wurden vom Streaming-Riesen erhört. Auch Amazon bekundete sein Interesse, den Zuschlag erhielt allerdings Netflix.

Fans, your voices have been heard. Season 4 coming to Netflix!!! 𯈈 — Lucifer (@LuciferonFOX) 15. Juni 2018

Nach dem gigantischen Cliffhanger am Ende der dritten Staffel dürfen sich Anhänger des Teufels also über eine Auflösung in der kommenden vierten Staffel freuen. Wann es das Wiedersehen mit Hauptdarsteller Tom Ellis und Co gibt ist noch unklar, allerdings wird damit gerechnet, dass die neuen Folgen spätestens 2019 zu sehen sein werden.