J. J. Abrams (‚Star Wars – Episode VII: Das Erwachen der Macht‘) arbeitet bei Paramount zurzeit an einem neuen ‚Star Trek‘-Film. Die Meldung alleine wäre zwar schon toll, aber nicht außergewöhnlich, immerhin hat Abrams dem Franchise bereits 2009 eine Frischzellenkur verpasst. Viel spannender ist schon die Nachricht, dass sein Streifen auf einer Idee von Kult-Regisseur Quentin Tarantino beruht. Sobald das Projekt in Produktion geht, könnte der ‚Pulp Fiction‘-Macher auch auf dem Regiestuhl Platz nehmen.

Als sich Quentin Tarantino vor vielen Jahren als „Trekkie“ outete, gab es große Euphorie in der ‚Star Trek‘-Szene: Lange wurde spekuliert, ob sich der ‚Pulp Fiction‘-Macher zu einem entsprechenden Projekt hinreißen lassen würde oder gar an einem eigenen Ableger arbeitete. Die Vermutungen wurden spätestens vergangenes Jahr über Bord geworfen, als der heute 54-Jährige verlautbarte, dass er noch zwei Filme drehen und sich danach in die Pension vertschüssen würde. Sein nächster Film behandelt die Charles-Manson-Morde und soll im August 2019 in die Kinos kommen.

Tarantino weiht J. J. Abrams in seine Geschichte ein

Wie Hollywood Reporter und Deadline nun übereinstimmend berichten, soll der Kult-Regisseur mit der Umsetzung einer eigenen ‚Star Trek‘-Geschichte liebäugeln. Ebenjene Idee hat er auch bereits beim Filmstudio Paramount Pictures deponiert und keinem Geringeren als J.J. Abrams mitgeteilt. Abrams, der dem beliebten Sci-Fi-Franchise 2009 mit ‚Star Trek‘ eine Frischzellenkur verpasste und auch bei der Fortsetzung ‚Star Trek Beyond‘ (2016) als Produzent beteiligt war, soll von Tarantinos Story sehr angetan sein.

Das Duo sucht nun eifrig nach Drehbuchautoren, um ein etwaiges Weltraumabenteuer zu konkretisieren. Sollte der Film umgesetzt werden, will Tarantino im Regiestuhl sitzen, während Abrams als Produzent wirken soll. Trekkies sind über diese Nachricht natürlich außer sich vor Freude, und seien wir uns mal ehrlich: Nachdem Disney bei ‚Star Wars‘ nun volles Geschütz auffährt, braucht ‚Star Trek‘ ganz dringend Lichtblicke wie diese!