Sendepause! Warum der ORF zwei Austro-Krimis nicht zeigt

‚Spuren des Bösen‘ und ‚Polt‘: ORF verzichtet auf Erstausstrahlung, Filmemacher sind verwundert

Nur, damit Sie es nicht verpassen: Am Montag, dem 29.1., läuft im ZDF der siebente Teil der Krimi-Reihe ‚Spuren des Bösen‘, am Freitag, dem 2.2., auf ARTE der letzte Teil von ‚Polt‘. Beides kommt frühestens im Herbst im ORF - obwohl die Filme vom Küniglberg ko-produziert sind und starken Österreichbezug haben: ‚Spuren des Bösen: Wut‘ spielt in Wien (beim ZDF beschwerte man sich gar, dass die Dialoge zu österreichisch klingen) und ‚Alt, aber Polt‘ (mit Erwin Steinhauer) ist Weinviertel pur.

‚Alt, aber Polt‘ ist der letzte Fall des Kult-Gendarmen © ORF / Epo Film / Hubert Mican

Bei Letzterem verzichtet der ORF zudem auf das vertraglich festgelegte exklusive Erstausstrahlungsrecht. Warum? Die Macher beider Filme zeigen sich auf TV-MEDIA-Rückfrage verwundert.

Werden die Sendungen wegen Budgetproblemen nicht ausgestrahlt?

Der ORF argumentiert im Fall von ‚Spuren des Bösen‘, dass man am Montag nicht auf ‚Vorstadtweiber‘ und ‚Die Millionenshow‘ zugunsten ‚Spuren des Bösen‘ verzichten könne. Verständlich, allerdings hat man den Krimi noch nie montags gezeigt.

Auch auf Heino Ferch müssen Fans im ORF verzichten © ZDF

Im Falle ‚Polts‘ heißt es, dass ARTE-Vorausstrahlungen mehrfach praktiziert wurden. Stimmt auch, allerdings nie bei ‚Polt‘.

In der Branche vermutet man, dass der wahre Grund Budgetprobleme sind: In der Bilanz werden ORF-Produktionskosten erst mit Ausstrahlung schlagend. Zudem sollen die ‚Spuren des Bösen‘ dem Küniglberg zu düster sein, schon zuvor gab es keinen fixen Sendeplatz (Wechsel zwischen Mittwoch und Samstag, auch zwischen ORF 2 und ORF eins).