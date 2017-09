Vor 30 Jahren, am 28. September, wurden die ORF-‚Seitenblicke‘ aus der Taufe gehoben. Wer kam in all den Jahren eigentlich am öftesten vor die Kamera?

Zur Feier des 30-jährigen Jubiläums wird am 4. Oktober (21.05, ORF 2) eine Doku über den ungebrochenen Erfolg des Society-Magazins ausgestrahlt.

Platz 1 geht an Alfons Haider – in den ‚Seitenblicken‘ omnipräsent © Europaballett

Seitenblicke im ORF: 30 Jahre, 10.000 Sendungen, durchschnittlich 753.000 Zuschauer

‚In guter Gesellschaft – 30 Jahre Seitenblicke' wird das Special heißen und ein Best-of der bisherigen über 10.000 Sendungen beinhalten.

Harald Serafin (im Bild mit seiner Frau Ingeborg) bekommt die ‚Seitenblicke‘-Silbermedaille © Wikipedia

Ranking: Wer ist Nummer 1 in Sachen Interviews?

Die Top 10 der meistinterviewten Promis in diesen drei Jahrzehnten überrascht nicht wirklich: Alfons Haider führt das Ranking vor Harald Serafin und Dagmar Koller an – das sind exakt dieselben drei Austro-Stars wie beim Ranking vor fünf Jahren, als der 25. Geburtstag gefeiert wurde. Neu hinzugekommen in den Top 10 ist seidem lediglich Gery Keszler, er hat Franz Antel von seinem Platz verdrängt.

Dagmar Koller landet auf Platz 3 der 30-Jahre-Top-10 © Wikipedia