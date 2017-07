Wir haben mitgezählt: Wer wie oft in ‚Seitenblicke‘ in die Kamera lächelt

Die Halbjahresbilanz: Wir haben mitgezählt, wer in den ‚Seitenblicken‘ die meisten Auftritte bekommt.

Halbjahresbilanz im ‚Seitenblicke‘-Ranking von TV-MEDIA, in dem von der Redaktion erhoben wird, welche Politiker und ORF-Manager wie oft in die Kameras der Adabei-Sendung sprechen (täglich, ca. 20.00 Uhr, ORF 2).

Generaldirektor Alexander Wrabetz sieht man oft in den Seitenblicken © ORF

Massive Veränderungen am Society-Parkett

So viel vorweg: Von Jänner bis Juni 2017 ergaben sich teils massive Veränderungen am Society-Parkett. Zwar liegt ORF-Chef Alexander Wrabetz mit 16 O-Tönen in 180 Sendungen (aufgrund der repräsentativen Aufgaben) wieder klar in Front, der Rest des Direktoriums hielt sich aber zurück:TV-Direktorin Kathrin Zechner kommt auf neun Auftritte, Radio-Chefin Monika Eigensperger gerade auf einen. Finanzchef Andreas Nadler: Fehlanzeige.

Zählt man zweite und dritte ORF-Ebene mit, kommen 55 ORF-Manager zu Wort, also 0,3 Verantwortliche pro Sendung. Siebenmal waren Stiftungsräte dran, in 101 Sendungen machte sich der ORF selbst zum Thema.

Neuer ‚Seitenblicke‘-Star: Bundespräsident Alexander Van der Bellen © Wikipedia

Die meistgezeigten Politiker

Bei den Politikern ist Bundespräsident Alexander Van der Bellen der neue "Star": Zehn Auftritte in den Seitenblicken! Auf Platz 2 liegen mit je sieben Auftritten ex aequo Erwin Pröll (bis zu seinem Rücktritt am 19.4.), Kulturminister Thomas Drozda - und Bundeskanzler Christian Kern. Sein Gegenüber, Außenminister Sebastian Kurz, zählt vier Auftritte.

Zusammen mit Erwin Pröll und Kulturminister Thomas Drozda beim Politiker-Ranking auf Platz 2: Bundeskanzler Christian Kern © Wikipedia

Für den ORF bezeichnend: Im ersten Halbjahr kamen SPÖ- und ÖVP-Regierungsmitglieder jeweils exakt 22 Mal vor. Bei den Landeshauptleuten steht's derzeit 20 (ÖVP) zu 7 (SPÖ).