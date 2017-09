Wer sich gefragt hat, was ‚Scrubs‘-Darsteller Zach Braff momentan treibt, dem können wir Antwort liefern: J.D. macht in Russland Karriere als Arzt für Männer mit Potenzproblemen! Aber auch andere Promis werden immer wieder unfreiwillig zum Fake-Testimonal degradiert …

Davon gewusst hat der 42-jährige US-Schauspieler jedoch nichts. Auf Twitter wurde der er darüber informiert, dass sich sein ‚Scrubs‘-Charakter J.D. auf Werbeplakaten für Potenzmittel verwendet wird. Braff reagiert gelassen mit einem passenden Emoji:

Promis als unfreiwillige Fake-Testimonials

Nicht weiter ungewöhnlich, immerhin werden Promis aus Film und Fernsehen immer wieder gerne für Werbeanzeigen verwendet. Dass etliche solcher Plakate jedoch ohne die Zustimmung der entsprechenden Personen in Umlauf gebracht werden, ist eine andere Sache. So sah man u. a. bereits Zac Efron beim Reparieren von Computer, Britney Spears als Fastfood-Verkäuferin, Brad Pitt als Kosmetikvertreter in Weißrussland und Mark Zuckerberg, der seinen Hochschulabschluss in Paraguay macht.

Angelina Jolie © Twitter

Zac Efron © Twitter

Brad Pitt © Twitter

Emilia Clarke © Twitter