Verwirrspiel um den Serienhit: Andreas Lust verkündete via Facebook das Serien-Aus, ORF und Produktionsfirma dementieren.

Vergangenen Donnerstag fiel die letzte Klappe zur sechsten Staffel des ORF-Serienhits ‚Schnell ermittelt‘, die 2018 ausgestrahlt werden soll. Doch war es gar die allerletzte Klappe? Schenkt man Hauptdarsteller Andreas Lust alias Dr. Stefan Schnell Glauben, dann ja - der 50-Jährige brachte unlängst auf Facebook nämlich seine Trauer über die „definitiv letzte Staffel“ zum Ausdruck. Wir fragten bei den Serienverantwortlichen nach, was wirklich Sache ist.

Mögliche 7. Staffel: Dreh erst 2019?

ORF-Filmchef Heinrich Mis will von einem Schnell ermittelt-Ende nichts wissen. „Wir wären blöd, wenn wir eine so erfolgreiche Serie einstellen und auf die Verlässlichkeit einer angesagten Marke verzichten würden.“ Laut Mis gäbe es einen Auftrag für eine Fortsetzung, allerdings wäre mit fertigen Büchern so spät zu rechnen, dass der Dreh der siebenten Staffel frühestens 2019 ein Thema wäre. Bei Oliver Auspitz von der Produktionsfirma MR Film klingt das Ganze etwas verhaltener. Es gehe zunächst einmal darum, Potenziale auszuloten, ob eine Fortsetzung Sinn macht. Kein Thema laut Auspitz: Statt klassischen Episoden wie in der Vergangenheit auf einzelne 90-Minüter zu setzen.

Dienstmarke an den Nagel gehängt: Bachofner alias Frantischek steigt aus

Sicher nicht dabei in den neuen Episoden wäre Wolf Bachofner, der seine Dienstmarke als Chefinspektor Harald Franitschek freiwillig an den Nagel gehängt hat. Für ihn fiel also wirklich die letzte Klappe. Ursula Strauss bleibt den Fans jedenfalls erhalten.