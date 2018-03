Wo Action ist, da ist bekanntlich auch Gefahr. Filme mit vielen Stunts können auch auf noch so sicheren Sets große gesundheitliche Folgen für die Mitwirkenden bedeuten. Diese sechs Schauspieler mussten es auf die harte Tour lernen.

Sylvester Stallone

In ‚Rocky 4‘ kämpft der „Italian Stallion“ Rocky gegen die russische Kampfmaschine Ivan Drago. Nur blöd, dass Schauspieler Dolph Lundgren auch im wahren Leben sehr viel Power in seinen Armen hat.

© Archiv

Er schlug Sylvester Stallone während einer Box-Szene so stark gegen seine Brust, dass das Herz angefangen hat anzuschwellen und sein Blutdruck immer weiter in die Höhe schoss. Er musste mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden, und kam dort auf die Intensivstation.

Jennifer Lawrence

Das Leben von Katniss Everdeen aus ‚Die Tribute von Panem‘ ist ziemlich actiongeladen, doch Jennifer Lawrence hat während des Drehs vielleicht etwas zu viel Action erleben müssen. Auf dem Set des ersten Teils hat eine offenbar defekte Nebelmaschine ungewollt enorm viel Nebel produziert. Die Schauspielerin befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem langen Tunnel und musste würgend und hustend herausgezogen werden.

© Archiv

Auch in der Fortsetzung des Films hat die Schauspielerin leiden müssen: Durch die Unterwasser-Szenen erlitt sie eine Ohreninfektion, die sie monatelang auf einem Ohr taub machte. Ein Wasserstrahl hat ihr außerdem auf dem anderen Ohr das Trommelfell verletzt.

Brad Pitt

Der nächste Unfall ist pure Ironie. Die griechische Mythologie erzählt vom berühmten Helden Achilles. Seine Mutter machte ihn unbesiegbar, indem sie ihn in das Wasser des Unterweltflusses Styx tauchte. Nur die Ferse tauchte sie nicht ins Wasser, da sie ihn dort festgehalten hat.

© Archiv

Als Brad Pitt in ‚Troja‘ den eben beschriebenen Achilles verkörperte, hat er sich ausgerechnet seine Achillessehne gerissen. Er ist bei einem seiner vielen Sprünge schlecht gelandet und hat anscheinend „den Fluch des Achilles“ auf sich übertragen. Die Produktion musste für einige Monate auf Eis gelegt werden.

Halle Berry

Halle Berry wurde in ihrer Karriere schon ziemlich oft verletzt. In ‚Cloud Atlas‘ hat sich die Schauspielerin den Fuß gebrochen, während sie gelaufen und umgeknickt ist. Die Produktion wurde für 2 ½ Wochen angehalten.

© Archiv

Sie wäre in ‚James Bond: Der Morgen stibrt nie‘ außerdem fast an einer Frucht erstickt, weil Co-Star Pierce Brosnan sie bei ihrer Liebes-Szene zum Lachen gebracht hat. In ‚Gothica‘ hat sie sich den Arm gebrochen und in ‚Catwoman‘ wurde sie während eines Stunts von einer Lampe auf den Kopf getroffen.

Channing Tatum

Während des Drehs zu ‚The Eagle‘ wurde für Channing Tatum der Alptraum aller Männer wahr: er hat sich sein bestes Stück verbrannt! Wie das passiert ist? Er und seine Crew haben während der eiskalten Dreharbeiten versucht sich mit warmen Wasser aufzuwärmen.

© Archiv

Leider erwischte Channing versehentlich kochend heißes Wasser und leerte es direkt in seinen Taucheranzug – und somit auf seinen Penis. „Es hat 20 oder 30 Minuten lang nur gebrannt, ich hatte anschließend eine Panikattacke“, kommentierte er den Vorfall.

Charlize Theron

Auch Schauspielerin Charlize Theron hat sich während des Drehs zu ihrem Actionfilm ‚Aeon Flux’ schrecklich verletzt. Sie hatte Glück im Unglück, denn ihr Unfall hätte sie beinahe für immer gelähmt bei einem Überschlag landete Charlize leider ziemlich unglücklich auf ihrem Nacken.

© Archiv

Daraus resultierten ein Bandscheibenvorfall und einige geschädigte Nerven. Ganze acht Wochen lang wurde der Dreh des Films dadurch unterbrochen.