Das ‚Scarface‘-Remake nimmt neue Formen an

Den 80er-Kultfim ‚Scarface‘ will Universal bereits seit längerer Zeit neu auflegen, die Pläne verliefen bislang jedoch holprig. Nachdem ‚Training Day‘-Regisseur Antoine Fuqua bei dem mutigen Projekt abgesprungen ist, sucht man zwar immer noch nach einem passenden Ersatz – aber zumindest verdichten sich die Gerüchte um die Hauptrolle des Tony Montana. Ein semi-prominenter Herr, der zuletzt bei ‚Rogue One: A Star Wars Story‘ mitgewirkt hat, soll in die Fußstapfen von Paul Muni und Al Pacino treten!

Die Verantwortlichen von Universal liebäugeln schon seit längerer Zeit mit einem erneuten Remake von Howard Hawks’ Gangsterfilm-Klassiker aus dem Jahr 1932 (mit Paul Muni in der Hauptrolle). Immerhin gilt Brian de Palmas erstes Remake als Meilenstein der 80er-Jahre und genießt ungebrochen Kultstatus. Al Pacinos wilder Ritt als kubanischer Krimineller, der in die USA flieht und dort zum gefürchteten Drogenbaron aufsteigt, markiert den endgültigen Schlusspunkt von New Hollywood und setzte seinerzeit visuell ebenso Maßstäbe wie mit seinem Synthesizer-getränkten Soundtrack von Giorgio Moroder.

‚Star Wars‘-Newcomer wird der neue Tony Montana!

Das angestrebte Remake des Remakes soll nach dem gleichen Muster wie 1983 realisiert werden und entsprechend einen neuen gesellschaftspolitisch relevanten Anstrich erhalten. Mit Antoine Fuqua (‚Training Day’) stand eigentlich bereits ein Regisseur auf dem Wunschzettel von Universal, der dieser Aufgabe gewachsen sein dürfte – doch daraus wird leider nichts. Wer stattdessen im Regiestuhl Platz nehmen wird, steht in den Sternen, aber zumindest gibt es erfreulichere Nachrichten von der Casting-Front.

Die Suche nach einem geeigneten Hauptdarsteller dürfte ein Ende gefunden haben, denn Diego Luna (‚Rogue One: A Star Wars Story‘) soll in die Fußstapfen von Al Pacino und Paul Muni treten. Wir meinen, dass der mexikanische Mime das Potential für einen richtig guten Tony Montana hat. Auch das Drehbuch von Terence Winter (‚The Wolf of Wall Street‘) soll bereits so gut wie fertig sein.