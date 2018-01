Saudi-Arabien hebt nach 35 Jahren sein Kinoverbot auf!

Aus der Kuriositätenecke: Saudi-Arabien hat nach 35 Jahren sein Kinoverbot aufgehoben. Und was war der erste Film, der nach all dieser Zeit gezeigt wurde? ‚The Emoji Movie‘ – allerdings in einer zensierten Fassung.

Leinwand frei! Nachdem das Königreich Saudi-Arabien im Dezember sein seit über 35 Jahren geltendes Kinoverbot aufgehoben hat, wurden am vergangenen Wochenende die ersten Filme gezeigt. In einem zum Kinosaal umfunktionierten Raum der Kulturhalle der Hafenstadt Jeddah wurden die beiden Animationsfilme ‚Emoji – Der Film‘ und ‚Captain Underpants‘ gezeigt. Die ersten echten Kinosäle könnten bis März in Betrieb gehen.

Kinoverbot in Zeiten von YouTube nicht mehr zeitgemäß

„Bis jetzt gibt es keine Infrastruktur für Kinos, daher richten wir Kinos in Veranstaltungssälen ein“, sagt Mamdouh Salim, dessen Organisation Cinema 70 die Filmvorführungen organisiert. „Wir sehen die nun gezeigten Filme als Start ins Kinozeitalter.“ Saudi-arabische Filmemacher zeigten sich nach der Zulassung von Kinos erfreut und sahen die Entscheidung als eine Unterstützung für die junge Filmszene des Landes. „Dies markiert einen Wendepunkt in der Entwicklung der Kulturwirtschaft des Königreichs“, erklärte Informationsminister Awwad bin Saleh Alawwad. Saudi-arabische Regisseure hatten lange Zeit argumentiert, das Kinoverbot sei in Zeiten von YouTube nicht mehr zeitgemäß.

Saudi-Arabien ist vom Wahhabismus geprägt, einer besonders strengen Lesart des Islam. Kinos sind in dem Land seit den 1980er-Jahren verboten. Der neue Kronprinz Mohammed bin Salman kündigte nach seiner Ernennung im Juni einen Modernisierungskurs an. Zuletzt gab König Salman Ende September das Ende des Autofahrverbots für Frauen bekannt. Die Öffnung der Kinos ist nun ein weiterer kleiner Teil der Reformen, mit denen das islamisch geprägte Land plant, liberaler zu werden.