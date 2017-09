Ein paar Tage dauert es noch bis zum Start von ‚Star Trek: Discovery‘. Einige glückliche Auserwählte konnten aber schon einen Blick auf die ersten beiden Episoden von ‚Star Trek: Discovery‘ werfen. In Hollywood fand die offizielle Premiere der neuen Star-Trek-Serie statt – das sind die ersten Meinungen.

Es gibt zwar bis Sonntag nach der US-Ausstrahlung der ersten Folge von ‚Star Trek: Discovery‘ eine Stillschweige-Verpflichtung für die Medien, einige Kommentare nach der Premiere und in den sozialen Netzwerken lassen aber schon mal erkennen, was uns erwartet.

In Österreich beginnt Netflix mit der Ausstrahlung der ersten Episode am 25. September. Danach gibt es wöchentlich eine neue Folge.

Noch bevor irgendjemand die neue Serie gesehen hat, hagelte es schon massig Kritik. Die Klingonen sind furchtbar, die Story so naja.... – Aber was sagen die, die sich persönlich von den ersten ‚Star Trek: Discovery'-Folgen überzeugen konnten? Hier ein paar gesammelte Stimmen:

Grant Imahara (‚Star Trek: Continues‘) zu ‚Star Trek: Discovery‘:



Leute, die erste Episode ist großartig. Filmisch, episch. Toll gemacht, Star Trek. Toll gemacht.



TrekMovie.com sagt nach der ‚Star Trek: Discovery‘-Premiere:



Sehr filmisch und durchdrungen von Trek-Wissen. Viel Action und Hintergrundstory, zeitweise überraschend leicht, wobei die Burnham/Saru-Dynamik heraussticht. Die Klingonen sind wahrlich außerirdisch, Effekte, Kostüme, Produktion sind beeindruckend. Einige Elemente werden sicher Diskussionen auslösen, doch man sollte erwarten können, dass die meisten Fans bereit für mehr sein werden.



Dr. Crusher-Schauspielerin Gates McFadden meinte:



Ich hatte eine fantastische Zeit bei der Premiere. Tolle Schauspielkunst und heiliger Strohsack: diese Special Effects, Szenenaufbau, Makeup, Sound...



Weitere Stimmen von der Premiere und aus den Sozialen Medien

„... Eine wahnsinnig charmante Crew und schockierende Storywendungen.“

„Star Trek: Discovery macht das Unmögliche: Es ist modern und gewaltig, doch dabei auch grundlegend Star Trek. Q'apla!“

„Lt. Saru ist ein Instantklassiker in Sachen Sci-Fi-Ikone.“

Doug Jones ist Lt. Saru © CBS

„Ich habe die Zukunft gesehen.“

„Scheinbar ist jeder, der aus der Premiere kommt, echt angefixt, was den Rest der Serie angeht.“

„Star Trek ist zurück und wird lange leben und gedeihen!“

„Jeder der sich Sorgen gemacht hat, kann sich beruhigen.“

„Die Serie nimmt Bezug auf das Alte und ist offen für Neues.“

Wann spielt ‚Star Trek: Discovery und worum geht es in der neuen Serie?

‚Star Trek: Discovery‘ spielt zehn Jahre vor der Fünf-Jahres-Mission von Captain Kirk auf der USS Enterprise. Es dreht sich in der ersten Staffel alles um die Unstimmigkeiten zwischen Sternenflotte und Klingonen. Die Serie startet am 24. September beim amerikanischen Sender CBS. Am Tag darauf ist die Folge in Österreich bei Netflix abrufbar.

So heißen die ersten vier ‚Star Trek: Discovery'-Episoden

Folge 1: The Vulcan Hero

Folge 2: Battle at the Binary Stars

Folge 3: Context for Kings

Folge 4: The Butcher’s Knife Cares Not for the Lamb’s Cry

CBS strahlt die erste Staffel in zwei Kapiteln aus. Kapitel 1 geht bis 5. November, also bis zur Folge 8. Weiter geht es dann im Neuen Jahr: Jänner 2018 startet Kapitel 2. Insgesamt umfasst ‚Star Trek: Discovery‘ in der ersten Staffel 15 Episoden.