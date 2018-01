Schauspielerin Kiernan Shipka hat die Hauptrolle in der Neuauflage von ‚Sabrina - Total Verhext!‘ ergattert und tritt somit die Nachfolge von Melissa Joan Hart an.

Ende der 90er-Jahre hat die US-Sitcom ‚Sabrina - Total Verhext!‘ auch hierzulande eine breite Fangemeinde gehabt – sieben Staffeln und 163 Episoden zählte die Erfolgsserie. Seit einiger Zeit kursiert das Gerücht einer düsteren Neuauflage durch das Internet. Demnach soll Streaming-Riese Netflix an dem Projekt interessiert sein, und hat auch in Erwägung gezogen, Ex-Hauptdarstellerin Melissa Joan Hart zu casten. Die Hauptrolle der „Teenager-Hexe“ wird allerdings nicht an die heute 41-Jährige gehen, sondern an Kiernan Shipka.

‚Mad Men‘-Star wird zur neuen Teenager-Hexe

Die 18-Jährige passt vom Alter her perfekt ins Anforderungsprofil und ob ihres Karrierewegs verwundert die Wahl der Produzenten nicht. Schließlich überzeugte Shipka schon in einer Rolle in der von Kritikern hochgelobten Drama-Serie ‚Mad Men‘ (2007-2015), in der sie mit gerade einmal zehn Jahren zu begeistern wusste. Erstmals stand sie mit sechs Jahren im Fernsehfilm ‚The Angriest Man in Suburbia‘ vor der Kamera.

Kiernan Shipka an der Seite von Jon Hamm in ‚Mad Men‘ © AMC

Basieren soll das ‚Sabrina‘-Reboot auf der zugrunde liegenden Comic-Version ‚Chilling Adventures of Sabrina‘, die im Gegensatz zur beliebten Sitcom äußerst düster daherkommt. Angepeilter Starttermin ist die Serien-Saison 2018/2019. Sobald es genaue Infos gibt, werden wir Sie darüber informieren.