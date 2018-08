‚Sabrina – Total Verhext!‘: Erste Bilder zum Netflix-Comeback

Teenie-Hexe Sabrina kommt zurück ins Fernsehen! Wie die ersten Bilder zeigen, hat die Netflix-Neuauflage allerdings nicht mehr viel mit der kultigen 90er-Serie mit Melissa Joan Hart zu tun.

Ende der 90er-Jahre hatte die US-Sitcom ‚Sabrina – Total Verhext!‘ auch hierzulande eine breite Fangemeinde – sieben Staffeln und 163 Episoden zählte die Erfolgsserie. Dass ein Comeback geplant ist, steht seit geraumer Zeit fest (TV-MEDIA berichtete), allerdings wusste man bis auf die Besetzung der Titelrolle – Kiernan Shipka (‚Mad Men‘) tritt in die Fußstapfen der heute 42-jährigen Melissa Joan Hart – noch nicht viel über das Projekt.

Düstere Coming-of-Age-Fantasy

‚The Chilling Adventures of Sabrina‘ heißt die neue Netflix-Serie nach der Vorlage des Archie-Comics ‚Sabrina, the Teenage Witch‘ (aus dem selben Verlag stammt übrigens auch die Vorlage zu ‚Riverdale‘). Mit der beliebten TV-Sitcom hat die neue Hexen-Serie aber nicht merh viel gemein. Wie die ersten Bilder zeigen, arbeitet Netflix offenbar an einem düsteren Coming-of-Age-Drama im Look der ‚Twilight‘-Saga – von der grellen Optik der 90er-Jahre fehlt jede Spur.

© Netflix

In die Rolle von Sabrina Spellman schlüpft diesmal Kiernan Shipka (bekannt als die Tochter von Don Draper in ‚Mad Men‘). Sie muss im kleinen Städtchen Greendale nicht nur mit der Pubertät und ihrem Dasein als „Halbhexe“ klarkommen, sondern zudem dunkle Mächte bekämpfen und ihre Familie beschützen. Apropos: Auch die beiden Tanten Hilda (Lucy Davis) und Zelda (Miranda Otto) sind mit von der Partie – von Kater Salem fehlt bislang allerdings noch jede Spur.