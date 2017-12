Ryan Reynolds spricht Pikachu im ersten ‚Pokémon‘-Realfilm

‚Deadpool‘-Star Ryan Reynolds übernimmt die Titelrolle des Detective Pikachu im gleichnamigen ‚Pokémon‘-Film. Die Dreharbeiten sollen im Jänner 2018 beginnen.

Als Vorlage für den Animations-Realfilm-Mix ‚Detective Pikachu‘ dient das bisher nur in Japan veröffentlichte Videospiel ‚Great Detective Pikachu‘, in dem das bekannteste Wesen des weltberühmten ‚Pokémon‘-Anime Kriminalfälle aufklärt. Ganz im Stil eines großen Detektivs, trägt die Elektromaus beim Lösen der Fälle die berühmte Deerstalker-Mütze von Sherlock Holmes.

Weltberühmtes Pokémon ermittelt als Kommissar

Laut Hollywood Reporter soll Pikachu mittels CGI und Motion-Capture zum Leben erweckt werden. Der 41-jährige ‚Deadpool‘-Star wird Pikachu damit also nicht nur seine Stimme leihen, sondern ihn gänzlich zum Leben erwecken. Unterstützt wird er dabei von Justice Smith (‚Jurassic World 2: Das gefallene Königreich‘) – dem Sohn eines Entführungsopfers –, sowie Kathryn Newton (‚Big Little Lies‘) die eine Journalistin spielt.

Das Drehbuch zu ‚Detective Pikachu‘ stammt übrigens von ‚Guardians of the Galaxy‘-Autorin Nicole Perlman und Alex Hirsch (‚Willkommen in Gravity Falls‘), die Regie übernimmt Rob Letterman (‚Gänsehaut‘).