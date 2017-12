Roseanne: Starttermin für die Serien-Fortsetzung ist fixiert!

Couch, Lacher, Schauspieler: Bei der Fortsetzung der Kultserie aus den 90ern ist alles wieder so, wie es einmal war. Nur eben 21 Jahre später. Lange wurde um den Starttermin gerätselt, jetzt gibt es ihn – und dazu ein paar neue Informationen, etwa über Dan.

Roseanne und ihre Chaos-Familie kommen zurück! Der US-Sender ABC sorgt nach 21 Jahren (die letzte ‚Roseanne‘-Folge gab es 1997) dafür, dass die Connors wieder vereint ihr komödiantisches Arbeiterfamilien-Unwesen treiben können.

Wie ist das mit Dan?

Seit die Fortsetzung feststeht, rätseln Fans, was ABC mit Vater Dan Connor (John Goodman) plant, der ja in einer der letzten ‚Roseanne‘-Folgen einem Herzinfarkt erlegen war.

Fakt ist: Dan Connor weilt in der Fortsetzung unter den Lebenden. Warum, das wird in der ersten Folge der zehnten Staffel erklärt, die am 27. März 2018 auf ABC ausgestrahlt wird.

Wer spielt in den neuen ‚Roseanne‘-Folgen mit?

Abgesehen von Roseanne Barr und John Goodman dürfen sich Fans auch auf Laurie Metcalf, Sara Gilbert, Michael Fishman sowie Sarah Chalke (sie ersetzte die Original-Becky Lecy Goranson) freuen.

Sarah Chalke werden wir allerdings in einer anderen Rolle sehen. Johnny Galecki, Star der Hit-Comedy ‚The Big Bang Theory‘, kehrt für einen Gastauftritt zurück zu den Connors – eine Erleichterung für ‚Roseanne‘-Fans, seine Teilnahme an der Fortsetzung war lange unklar.