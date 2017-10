Darlene (Sara Gilbert) und David (Johnny Galecki) in ‚Roseanne‘

‚Roseanne‘-Fans freuen sich seit einiger Zeit auf das Revival der beliebten Serie rund um die Chaos-Familie, TV-MEDIA berichtete bereits darüber. Der Cast von einst soll die neuen Folgen bestreiten, doch mit einem Familienmitglied gibt es immer noch Probleme.

Der Sender ABC hat erste Fotos vom Set der ‚Roseanne‘-Neuauflage ins Netz gestellt. Man sieht, wie die Schauspieler-Crew gemeinsam das Drehbuch lesen und findet darunter alte Bekannte wie Roseanne Barr und John Goodmann.

Das ‚Roseanne‘-Tam: (von links im Uhrzeigersinn): der ausführende Produzent/Regisseur John Pasquin, Laurie Metcalf (Jackie), Roseanne Barr (Roseanne), Michael Fishman (D.J.), Jayden Rey (D.J.s Tochter), die ausführenden Produzenten Bruce Helford und Whitney Cummings sowie der Co-ausführende Produzent Sid Youngers, Sarah Chalke (zweite Becky, nun in einer neuen Rolle), Lecy Goranson (erste Becky), John Goodman (Dan), Sara Gilbert (Darlene), Ames Mcnamara (David und Darlenes Sohn Mark) und der ausführende Produzent Tony Hernandez. © ABC

Nicht dabei ist David alias Johnny Galecki

Als Leonard in ‚Big Bang Theory‘ ist Johnny Galecki nach wie vor täglich im TV zusehen, auf dem Setfoto fehlt er allerdings. Derzeit, so sagt Sara Gilbert, die in ‚Roseanne‘ die Darline und somit Davids Freundin und später Ehefrau spielt, gäbe es produktive Gespräche mit ihm. Auch ABC Entertainment-Präsident Channing Dungey bestätigte, dass die Verhandlungen im Gange sind.

Die Stimmung im ‚Roseanne‘-Team ist scheinbar trotzdem bestens © ABC

Wie und wann geht es weiter mit ‚Roseanne‘?

Fest steht: Die Fortsetzung von ‚Roseanne‘ wird insgesamt acht Episoden umfassen und die Geschehnisse der zwischen 1988 und 1997 erstmals ausgestrahlten Ur-Serie fortführen, die ein recht kontroverses Ende fand. ABC hält sich hier aber klarerweise noch bedeckt und Channing Dungey von ABC sagt nur soviel: Das Revival wird die Ereignisse aus dem Finale wohl nicht ignorieren. Der Start von ‚Roseanne‘ ist für 2018 geplant, Branchenkenner erwarten einen Termin zwischen Jänner und Mai.