‚Roseanne‘: Jetzt meldet sich John Goodman zum Twitter-Eklat

Nach einem rassistischen Tweet von ‚Roseanne‘-Hauptdarstellerin Roseanne Barr wurde die Neuauflage der beliebten 90er-Sitcom bereits wieder auf Eis gelegt (TV-MEDIA berichtete). Nun äußert sich John Goodman im Vorbeigehen zum Twitter-Eklat.

So schnell die Wiederbelebung der beliebten 90er-Sitcom ‚Roseanne‘ über die Bühne ging, so schnell ist sie auch schon wieder vorbei. Grund dafür war ein rassistischer Tweet von Hauptdarstellerin Roseanne Barr (TV-MEDIA berichtete), in dessen Folge die Ausstrahlung der Neuauflage von den Sendern auf Eis gelegt wurde. Während Mitglieder aus Cast und Crew sich bereits zu Wort gemeldet haben, um ihr Bedauern und ihre Entrüstung zum Ausdruck zu bringen, hat Serien-Ehemann John Goodman bisher geschwiegen.

„Ich will nicht noch mehr Unheil anrichten.“

Nun haben offenbar Paparazzi den 65-jährigen Schauspieler an einer Autowerkstatt abgefangen. Mehr oder weniger im Vorbeigehen gab es ein kleines Gespräch, in dem Goodman von Anfang klar stellt, dass aus ihm zum Thema Roseanne nichts rauszubekommen ist: „Es ist nicht so, dass ich was gegen euch habe … aber ich würde lieber nichts dazu sagen, um nicht noch mehr Unheil anzurichten.“

Der Interviewer stellte noch weitere Fragen, die Goodman ebenso geduldig wie unergiebig beantwortet. Zu den Gerüchten, er könne als Dan Connor nun eine eigene Serie bekommen, antwortet er: „Da weißt du mehr als ich.“ Auf die zweite Nachfrage, ob er wirklich keinen Kommentar zu der Twitter-Sache abgeben wolle: „Ich weiß nichts darüber. Ich lese das nicht.“

Kein Emmy für Goodman

John Goodman beteuert allerdings, dass es ihm gut gehe und scherzt mit dem Reporter um die Chance auf einen Emmy, die sich in Luft aufgelöst hat: Sender ABC hat nicht nur die 11. Staffel von ‚Roseanne‘ abbestellt, sondern auch die geplante Emmy-Kampagne für Staffel 10 gestrichen. Goodman hätte sich hier Hoffnungen auf einen Preis machen können. Er selbst sieht das allerdings nicht so eng: „Ach, ich hätte eh keinen Emmy bekommen. Ich war da jetzt schon zwölf Mal und wenn ich bis jetzt noch keinen bekommen habe, dann bekomme ich auch keinen mehr.“

Genau genommen war er mit seinen elf Nominierungen (sieben davon für die originale ‚Roseanne‘-Serie) erst zehn Mal bei den Emmys, und hat 2007 sogar tatsächlich einen bekommen, wenn auch „nur“ als Gast-Star in der Serie ‚Studio 60 on the Sunset Strip‘.