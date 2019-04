ROMY 2019: Diese TV-Lieblinge jubeln über die goldene Statuette

Unter den Preisträgern der 30. ROMY fand sich heimische und deutsche Prominenz - von Erika Pluhar (Platin-Romy) und Produzent Jan Mojto (Akademie-Platin-Romy) über Marie Bäumer und Thomas Stipsits (beliebteste Schauspieler Kino/TV-Film), Proschat Madani und Philipp Hochmair (beliebteste Schauspieler Serie/Reihe), Armin Wolf (Information) und Horst Lichter (Show/ Unterhaltung) bis Alina Zellhofer (Sport) und Marcel Hirscher (TV-Moment des Jahres - Nachtslalom Schladming).

Publikumslieblinge, Stars, Glanz und Glamour in der Wiener Hofburg. Die begehrten Trophäen, deren Gestalt der Schauspiel-Schönheit Romy Schneider nachempfunden ist, wurden heuer zum 30. Mal vergeben.

Herbert Prohaska übergibt die Moderation an Mirjam Weichselbraun © ORF / Roman Zach-Kiesling

Die Gala des Österreichischen Film- und Fernsehpreises steht heuer ganz im Zeichen des Jubiläums. Durch den Abend führte – nach einer Begrüßung durch Herbert Prohaska – Mirjam Weichselbraun.

Platin-Romy für das Lebenswerk: Erika Pluhar

Den wichtigsten Preis des Abends bekam die große Erika Pluhar: Sie nahm die Platin-ROMY fürs Lebenswerk mit nach Hause.

Erika Pluhar bei der Dankesrede für die Platin-ROMY © ORF / Ramstorfer

Akademie-Platin-ROMY: Jan Mojto

Klassikverleger, Filmproduzent und Medien-Manager Jan Mojto erhielt die Akademie-Platin-ROMY.

Der 70-Jährige Österreicher prägt seit Jahrzehnten das Film-, TV- und Klassik-Geschäft in Europa und darüber hinaus. Er steht hinter Produktionen wie Babylon Berlin, das für den Oscar nominierte Werk ohne Autor von Florian Henckel von Donnersmarck, aber auch hinter Aufnahmen der Salzburger Festspielen oder der Wiener Staatsoper.

Jan Mojto mit der Akademie-Platin-ROMY © ORF / Ramstorfer

Beliebteste Schauspielerin Kino / TV-Film: Marie Bäumer

Beliebteste Schauspielerin Kino/TV-Film: Die erste ROMY des Abends ging an Marie Bäumer. Wie spielt man eine der größten Filmikonen aller Zeiten? Wie spielt man eine Legende wie Romy Schneider? Einfach so wie Marie Bäumer. Denn in dem Film "Drei Tage in Quiberon" verkörpert die deutsche Schauspielerin Romy Schneider nicht nur – sie ist Romy Schneider. Basierend auf einer wahren Begebenheit blendet Regisseurin Emily Atef in betörenden Schwarz-Weiß-Bildern (Kamera: Thomas Kiennast) zurück ins Jahr 1981. Für diese Leistung wurde die in Düsseldorf geborene Schauspielerin mit ihrer zweiten ROMY ausgezeichnet.

Eine ROMY für Romy © ORF / Ramstorfer

Beliebtester Schauspieler Kino / TV-Film: Thomas Stipsits

Thomas Stipsits (Love Machine) durfte seine erste Statuette mit heim nehmen.

Siegreicher Thomas Stipsitz © ORF / Ramstorfer

Beliebteste Schauspielerin Serie / Reihe: Proschat Madani

Sie ist die Wetterfrau in Walking on Sunshine. Die großartige Besetzung für diese tragende Rolle wurde vom Publikum honoriert und Proschat Madani erhielt ihre erste ROMY.

Proschat Madani mit ihrer ersten ROMY © ORF / Ramstorfer

Beliebtester Schauspieler Serie / Reihe: Philipp Hochmair

Vorstadtmann und Jedermann Philipp Hochmair feierte seinen ROMY-Sieg.

Philipp Hochmair im Freudentaumel © ORF / Ramstorfer

Information: Armin Wolf

Die ROMY in der Kategorie „Information“ etwa erhielt der routinierte „ZiB2“-Interviewer Armin Wolf, der die Preisverleihung für einen Rundumschlag nutzte: Er wünschte sich vom anwesenden Medienminister Gernot Blümel ein ORF-Gesetz, das den Öffentlich-Rechtlichen nicht zum Bittsteller mache. An ORF-Chef Alexander Wrabetz richtete er den Appell, kritische Satire „ohne Piep“ zu senden (diese Woche war eine Folge „maschek“ zensuriert worden, in der die Humoristen Vizekanzler Heinz-Christian Strache dessen Jugendsünden vorhielten).

Armin Wolf mit ROMY und mahnenden Worten © ORF / Ramstorfer

Show/Unterhaltung: Horst Lichter

Horst Lichter, der Bares für Rares-Experte, wird seine ROMY wohl nicht verkaufen.

Horst Lichter gewann in der Kategorie Show/Unterhaltung © Getty Images

Sport: Alina Zellhofer

Seit 2012 zählt die gebürtige Linzerin zum Team der TV-Sportredaktion in Wien und ist dort vorwiegend in den Bereichen Fußball, Ski alpin, Snowboard und im aktuellen Kurzsport tätig. Zuletzt war sie als Moderatorin bei der Fußball-EM in Frankreich sowie im Olympia-Studio in Rio de Janeiro im Einsatz. Ihre besonnene Art und ihre Kompetenz brachten ihr eben erst den Titel Sport-Journalistin des Jahres ein. Nun hat die 32-Jährige in der Männer-Domäne Sport auch noch eine ROMY zugesprochen bekommen.

Alina Zellhofer ist nicht nur Sport-Journalistin des Jahres, sondern jetzt auch ROMY-Preisträgerin © ORF / Ramstorfer

Weitere ROMY-Gewinner auf einen Blick: