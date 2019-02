Die Verleihung des österreichischen TV-Preises ROMY findet heuer bereits zum 30. Mal statt – und TV-MEDIA hostet den Preis für Serien und Reihen. Das Online-Voting ist bereits eröffnet. Hier gibt’s die Nominierten und alle Facts.

Am 13. April geht mit der Kurier-ROMY der wichtigste heimische TV-Preis bereits zum 30. Mal über die Bühne der Hofburg. TV-MEDIA ist Kooperationspartner für den Bereich Serie/Reihe.

Jubiläumsgala überrascht mit außergewöhnlichen Nominierungen

Die glanzvolle Gala rund um die ROMY-Statuette findet am 13. April in der Wiener Hofburg statt. Der ORF überträgt die Preisverleihung live ab 21.10 Uhr und auf 3Sat läuft die Live-Show zeitversetzt um 0.20 Uhr, moderieren wird die vierfache ROMY-Gewinnerin Mirjam Weichselbraun.

Wer schlussendlich eine goldene Statuette mit nach Hause nimmt, das entscheidet bis zum 25. März das Publikum via Online-Voting und Wahl-Karten.

Das ROMY-Voting ist eröffnet:

Auch 2019 sind wieder einige Nominierte zum ersten Mal auf der begehrten Liste zu finden: Dazu gehören etwa die (Theater-)Schauspielerin des Jahres und Kino-Star Caroline Peters, „Vorstadtweib“ Martina Ebm oder „Der Pass“-Akteurin Julia Jentsch. Auch Schauspieler Christopher Schärf („Nichts zu verlieren“) und Paula Beer feiern Premiere in punkto Nominierung. Letztere ist für die ZDF-Serie „Bad Banks“ nominiert. Vielversprechend: von der französischen Presse wurde sie für ihre erste große Rolle im Film „Frantz“ bereits mit Romy Schneider verglichen.

Thomas Stipsits und Robert Palfrader finden sich diesmal in Schauspiel-Kategorien. Auch Susanne Schnabl und Univ. Prof. Dr. Peter Filzmaier stellen sich in der Kategorie „Information“ erstmals der Publikumswahl. Zu Erst-Nominees zählen zudem ein Großteil der Publikumslieblinge der neuen Kategorie „Sport“: Hier dürfen Michael Gigerl (Puls4), Herbert Prohaska (ORF), Thomas Trukesitz (Sky) und Alina Zellhofer (ORF) auf eine Trophäe hoffen – wie sich das anfühlt, weiß bereits Ernst Hausleitner (ORF). Er ist einer von lediglich 11 Nominierten, die bereits eine goldene ROMY-Statuette ihr Eigen nennen dürfen. Abstimmen können Sie ab sofort unter kurier.at/romy!

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten der ROMY-Kategorie Serie/Reihe:

Paula Beer

Bekannt aus: Bad Banks

© Christian Hartmann

Martina Ebm

Bekannt aus: Der Alte

© Chris Singer

Julia Jentsch

Bekannt aus: Der Pass

© EPA_IanLangsdon

Proschat Madani

Bekannt aus: Walking on Sunshine

© ORF / Thomas Ramstorfer

Nora Tschirner

Bekannt aus: Arthurs Gesetz

© Kurier / Gerhard Deutsch

Philipp Hochmair

Bekannt aus: Blind ermittelt

© Kurier / Gerhard Deutsch

Fritz Karl

Bekannt aus: Meiberger – Im Kopf des Täters

© Laurent Ziegler

Juergen Maurer

Bekannt aus: M – Eine Stadt sucht einen Mörder

© Jeff Mangione

Nicholas Ofczarek

Bekannt aus: Der Pass

© Jürg Christandl

Robert Palfrader

Bekannt aus: Wir sind Kaiser

© www.pertramer.at





Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten der ROMY-Kategorie Kino/TV-Film:

Verena Altenberger

Bekannt aus: Das Wunder von Wörgl

© Kurier / Jeff Mangione

Marie Bäumer

Bekannt aus: 3 Tage in Quiberon

© AFP John Macdougall

Christiane Paul

Bekannt aus: Saat des Terrors

© Mathias Bothor_photoselection

Caroline Peters

Bekannt aus: Der Vorname

© Kurier / Franz Gruber

Franziska Weisz

Bekannt aus: Amokspiel

© Markus Nass

Sebastian Koch

Bekannt aus: Werk ohne Autor

© Mathias Bothor

Christopher Schärf

Bekannt aus: Landkrimi

© Maria Ritsch

Matthias Schweighöfer

Bekannt aus: 100 Dinge

© David Daub

Thoms Stipsits

Bekannt aus: Love Machine

© Kurier / Jeff Mangione

Florian Teichtmeister

Bekannt aus: Die Toten von Salzburg

© Jan Frankl





Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten der ROMY-Kategorie Information:

Peter Filzmaier

Bekannt aus: ORF / politische Analysen

© Kurier / Jürg Christandl

Corinna Milborn

Bekannt aus: Pro und Contra

© Puls 4 / Gerhard Eder

Frank Plasberg

Bekannt aus: Hart aber fair

© ARD Jens Van Zoest

Susanne Schnabl

Bekannt aus: Report

© ORF / Hans Leitner

Armin Wolf

Bekannt aus: ZiB 2

© Paul Feuersänger





Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten der ROMY-Kategorie Show/Unterhaltung:

Helene Fischer

Bekannt aus: TV-Shows

© Kurier / Franz Gruber

Carolin Kebekus

Bekannt aus: Pussy Terror TV

© Moritz Mumpi Künster

Arabella Kiesbauer

Bekannt aus: Bauer sucht Frau

© ATV / Ernst Kainerstorfer

Horst Lichter

Bekannt aus: Bares für Rares

© Frank Hempel

Barbara Schöneberger und Alfons Haider

Bekannt aus: Starnacht

© Gert Steinthaler





Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten der ROMY-Kategorie Sport:

Michael Gigerl

Bekannt für: Puls 4-Sportkommentare

© Puls 4 / Jan Frankl

Ernst Hausleitner

Bekannt für: Formel 1-Moderationen

© ORF / Thomas Ramstorfer

Herbert Prohaska

Bekannt für: ORF-Fußballkommentare

© ORF / Milenko Badzic

Thomas Trukesitz

Bekannt für: Sky-Fußballkommentare

© Sky / Max Bruckner

Alina Zellhofer

Bekannt für: ORF-Sportsendungen (Fußball, Ski alpin, Snowboard, EM, Olympia)