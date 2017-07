Nach Daniel Day-Lewis denkt nun ein weiterer großer Schauspieler ans Aufhören: Robert Downey Jr.

Seit fast zehn Jahren ist er im Marvel-Universum ‚Iron Man‘. Also eigentlich kaum mehr wegzudenken für Fans. Der Star selbst sieht das etwas anders.

Sind 10 Jahre Iron Man genug? © Marvel / Paramount

Er will seine Auftritte in den verschiedenen Actionfilmen nicht nachträglich dadurch zerstören, dass er am Ende den Absprung nicht schafft, sagte er in einem Interview: „Ich möchte die Sache an den Nagel hängen, bevor es peinlich wird.“

