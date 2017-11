Ridley Scott schneidet Kevin Spacey aus seinem Film

Sony Pictures will sich offenbar komplett von Kevin Spacey trennen. Szenen mit Spacey werden deshalb aus Ridley Scotts neuestem Film ‚All the Money in the World‘ rausgeschnitten. Der amerikanische Kinostart ist am 22. Dezember.

Bei Sony will man mit Kevin Spacey wohl überhaupt nichts mehr zu tun haben. Die von Spacey gespielten Szenen im neuen Film von Ridley Scott ‚All the Money in the World‘ werden vernichtet und neu geshootet. Dazu soll Christopher Plummer einspringen und die Rolle übernehmen. Grund dafür ist, dass Schauspielkollegen und andere Männer Spacey vorwerfen, sie sexuell belästigt zu haben.

Kinostart am 22. Dezember: Der ‚All the Money in the World‘ wird trotzdem komplett neu geschnitten

Am 22. Dezember soll ‚All the Money in the World‘ in den US-Kinos starten. Sony hat also nicht mehr viel Zeit, alle Szenen mit Spacey neu zu drehen und den Film anschließend neu zu schneiden.

Spacey in der Rolle des J. Paul Getty in ‚All the Money in the World‘ © Sony Pictures

Im offiziellen Trailer zum Film sieht man Kevin Spacey noch, es wäre eine weitere großartige Rolle für den ‚House of Cards‘-Star geworden.

All the Money in the World © Video: YouTube

Abgesehen von ‚All the Money in the World‘ hat Kevin Spacey aktuell noch zwei andere Filme fertiggedreht. Im Biopic ‚Gore‘ spielt er die Hauptrolle des Gore Vidal, in ‚Billionaire Boys Club‘ eine Nebenrolle. Derzeit ist noch unbekannt, was mit diesem Material geschieht.