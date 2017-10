Weil in der Animationsserie ‚Rick und Morty‘ ein 20 Jahre altes McDonald’s-Produkt wieder zur Sprache kam, forderten Fans das Comeback der Szechuan-Sauce. Die Fast-Food-Kette ging auf den PR-Coup des Jahres ein – hat jedoch den gigantischen Andrang unterschätzt. Auf eBay wechselten sogar drei 25g-Packungen um über 800 Dollar den Besitzer!

Die dritte Staffel der Animationsserie ‚Rick and Morty‘ feierte am 1. April diesen Jahres ihre langersehnte Premiere – nach nicht einmal 24 Stunden war ein neuer viraler Hype geboren: Die Szechuan-Sauce von McDonald’s war plötzlich wieder in aller Munde!

20 Jahre alte Mäci-Soße lässt Fans auszucken!

Bitte nicht wörtlich zu verstehen, immerhin handelt es sich dabei um ein längst aus dem Sortiment genommenes Produkt der Fast-Food-Kette. Der exotische Dip wurde 1998 zum Kinostart des Disney-Films ‚Mulan‘ eingeführt, und galt kurzzeitig als deliziöse Ergänzung zu Chicken McNuggets und Co. Damals ahnte noch niemand, was 20 Jahre für ein G’riss um dieses Produkt entstehen sollte …

Fans standen vor amerikanischen McDonald’s-Filialen Schlange, um eine der heißbegehrten Szechuan-Saucen abzustauben © Twitter

Weil Zeichentrick-Professor Rick Sanchez ebenfalls besessen von dem Produkt ist, hat er es sich in der Serie zur Aufgabe gemacht, McDonald’s von einem Comeback zu überzeugen – und da Zeitreisen innerhalb des animierten Sci-Fi-Universums möglich sind, sollte sich diese Aufgabe als machbar erweisen. Tatsächlich verschwammen im Zuge dessen wieder einmal Fiktion und Realität, denn amerikanische Fans forderten auch in der Wirklichkeit eine Wiedereinführung des Produkts. McDonald’s ließ sich den PR-Coup des Jahres nicht entgehen, und gewährte den Wunsch: Für einen Tag gab es in US-Filialen wieder 25g-Packerl der Szechuan-Sauce zu erwerben!

Fan bezahlt 800 Dollar für Dip auf eBay

Man muss kein Genie sein, um sich das Szenario weiter auszumalen: Abertausende Fans stürmten die Filialen, und standen bereits Stunden zuvor Schlange, um ja einen der heißbegehrten Dips zu erwerben. Anzumerken ist, dass man normalerweise 50 Cent für eine ähnliche Süß-Sauer-Sauce bezahlt, Mäci anno 2017 für den Szechuan-Abklatsch jedoch über 3 Dollar verlangte!

Zum großen Ärger der narrischen Fanboys/girls, war die Auflage stark limitiert. So berichten Mitarbeiter, dass sie gerade einmal 20 Stück der Soße geliefert bekommen haben! Aufgewühlte Amis randalierten in Zuge dessen in den Lokalen und demolierten die Einrichtung – vielerorts musste die Polizei ausrücken.

Dieser eBay-User hat das Geschäft seines Lebens gemacht: Ein 20 Jahre alter Szechuan-Dip wechselte um 14.700 Dollar den Besitzer! © eBay

Eifrige eBay-User hatten an diesem Wochenende dafür ein vorgezogenes Weihnachtsfest: Der Gipfel des Irrsinns wurde mit einem Gebot von 848 Dollar (für drei 25g-Packungen!) erreicht. Die Auktion ist übrigens gültig und der Kauf kam zustande. Anderswo haben Messis ihre Wohnung auf den Kopf gestellt, und sogar noch originalverpackte Soßen von vor 20 Jahren gefunden. Solche Exemplare wechselten gar um rund 15.000 Dollar (!!) den Besitzer.