In unseren Reisetipp-Filmen können Sie sich einen Vorgeschmack auf Ihre Reise nach Frankreich holen.

1) Ein Gutes Jahr (2006)

Russell Crowe: Vom Banker zum Winzer © Video: YouTube

Russell Crowe erbt als gestresster Investment-Banker ein heruntergekommenes Weingut in der Provence. Er will das Haus renovieren um es besser verkaufen zu können, aber dann kommt Marion Cotillard … Laut Regisseur Ridley Scott wurde jede Szene nicht weiter als 15 km entfernt von seinem privaten Wohnsitz gedreht: Cucuron, Bonnieux, Gordes, Ménerbes (alle im Département Vaucluse)

Ein Gutes Jahr gibt es hier*

2) Chocolat (2000)

Juliette Binoche und Johnny Depp treffen sich in Frankreich © Video: Miramax Films / Buena Vista International / YouTube

Lasse Hallströms märchenhafte Geschichte vom geheimnisvollen Roux (Johnny Depp) und der zauberhaften Vianne (Juliette Binoche) wurde an wunderschönen Orten Frankreichs gedreht: Flavigny-sur-Ozerain/Cote-D’Or, Noyers-sur-Serein/Yonne, Sarlat und Beynac/Dordogne, Thionville /Moselle

Chocolat gibt es hier*

3) Der Mann der Friseuse (1990)

Jean Rochefort trifft die Frau seines Lebens © Video: YouTube

Ein Juwel des französischen Kinos: Dem liebenswert schrulligen Coiffeur Antoine (Jean Rochefort) begegnet eines Tages in seinem pittoresken Heimatstädtchen die perfekte Frau in Gestalt von Anna Galiena … Gedreht wurde in Barneville-Carteret/Manche und Senlis/Oise.

Der Mann der Friseuse gibt es hier*

4) Vertraute Fremde (2010)

Zurück ins Damals © Video: YouTube

Poetische Realverfilmung des preisgekrönten Mangas von Jiri Taniguchi über die Zeitreise eines Mannes in seine Kindheit. Thomas (Pascal Greggory) steigt in den falschen Zug ein und landet statt in Paris in einem Dorf in den französischen Bergen, dem Ort seiner Kindheit. Gedreht wurde in Nantua/Ain (Rhone-Alpen).

Vertraute Fremde gibt es hier*

5) Willkommen bei den Sch’tis (2008)

Dany Boon erlebt sein blaues Wunder © Video: YouTube

Die Geschichte des schlitzohrigen Postlers (Dany Boon), der in ein unwirtliches französisches Bergdorf versetzt wird, war ein großer Hit an Frankreichs Kinokassen. Aber ist die Gegend wirklich so furchtbar, dass keiner dorthin will? Gedreht wurde in Bergues/Hauts-de-France, Cassis/Bouches-du-Rhone, Bruay-La-Buissière, Malo-Les-Bains/Nord.

Willkommen bei den Sch'tis gibt es hier*

6) Über den Dächern von Nizza (1955)

Über den Dächern von Nizza (1955) © Video: YouTube

Wer an die französische Riviera denkt, dem kommen höchstwahrscheinlich schnell diese Bilder in den Kopf: Grace Kelly braust in ihrem Cabrio die Küste entlang, Cary Grant sitzt etwas angespannt neben ihr … das Halstüchlein flattert im Fahrtwind, die Perlenkette blitzt in der Sonne, unten strahlt das azurblaue Meer … Genau deshalb kann man diesen Film getrost als Reisetipp nützen. Gedreht wurde natürlich an Originalschauplätzen in Cannes, Nizza, Monte Carlo, Villefranche-Sur-Mer.

Über den Dächern von Nizza gibt es hier*