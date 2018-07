Unsere Reisetipp-Filme führen Sie quer durch Bella Italia!

Viel Lärm um nichts (1993)

Die herrliche Shakespeare-Adaption von Kenneth Branagh (mit Emma Thompson, Denzel Washington, Keanu Reeves) wurde in der Villa Vignamaggio in Greve/Chianti in Szene gesetzt. Spätestens nach diesem Film will man in die Toskana. Ob zum ersten oder zum zehnten Mal.

Schöne Toskana! © Video: YouTube

Unter der Sonne der Toskana (2003)

Diane Lane will dem Scheidungs-Blues entfliehen und nimmt an einer Italien-Rundreise teil. Während der Fahrt verliebt sie sich in eine verfallene Villa in der Toskana – und bleibt … Gedreht wurde rund um Cortona, in Arezzo, Montepulciano und an der amalfitanischen Küste.

Hach, die Küste von Amalfi ... © Video: YouTube

Zimmer mit Aussicht (1985)

Der Titel ist Programm bei dieser wunderschönen Literaturverfilmung aus dem Hause Merchand/Ivory: Alles beginnt damit, dass Lucy Honeychurch (Helena Bonham Carter) und ihre Tante (Maggie Smith) in ihrer Pension in Florenz unzufrieden mit ihrem Zimmer sind – der Ausblick auf Stadt und Arno fehlt. Doch dann wird ihnen von zwei höflichen Herren ein Zimmertausch angeboten … Gedreht wurde in und um Florenz (Fiesole, Ponte Vecchio, Piazza Santa Croce, Villa di Maiano, Piazza della Signoria).

Florenz in seiner ganzen Pracht © Video: YouTube

Only You (1994)

Marisa Tomei fährt in einem Cinquecento quer durch Italien – immer dem Mann ihrer Träume (Robert Downey Jr.) hinterher. Da sind Venedig, Siena, Rom und die amalfitanische Küste in Postkartenqualität dabei – zum Seufzen schön.

Im Cinquecento durch Italien © Video: YouTube

Briefe an Julia (2010)

Romantische Geschichte rund um Liebesbriefe, die von unglücklich Verliebten unter den berühmten Shakespeare-Balkon in Verona gelegt und von „Julias Sekretärinnen” einfühlsam beantwortet werden. Amanda Seyfried nimmt diese Aufgabe so ernst, dass sie für und mit Vanessa Redgrave auf die Suche nach Franco Nero geht. Dabei sind sie rund um Verona (Soave) im Veneto und in Siena (Pienza) unterwegs – Sonnenblumenfelder, Olivenhaine, blühender Wein und Zypressen zeichnen die sanften Hügel nach … Italien pur!

Sonnenblumenfelder, Olivenhaine, blühender Wein und Zypressen im Veneto © Video: YouTube

Commissario Montalbano (seit 1999)

Sizilien ist immer eine Reise wert © Video: YouTube

Die Verfilmungen der Bestseller-Krimis von Andrea Camilleri spielen auf Sizilien und sind in Italien ein Straßenfeger. Erst vor kurzem lief dort eine neue Folge mit der höchsten Einschaltquote, die in Italien je erreicht wurde. Wir müssen halt wieder ein bisserl darauf warten, von wegen Synchronisation. Gedreht wurden alle 30 Fälle an unvergleichlichen Drehorten wie Ragusa, Scicli, Punta Secca …