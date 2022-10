Unsere Reisetipp-Filme und -Serien spielen in der Heimat von Highlandern und Königen

1) King Arthur – Legend of the Sword (2017)

Die Geschichte von König Arthur wurde zwar schon oft erzählt, aber die Neuverfilmung des Stoffes von Guy Ritchie mit Charlie Hunnam (Sons of Anarchy) in der Titelrolle ist ein bildgewaltiges Ereignis. Die beeindruckenden Szenen dafür wurden in Snowdonia und Conwy in Wales und in den rauen, aber unvergleichlich tollen schottischen Highlands gedreht.

In dieser König Arthur-Verfilmung geht es so richtig zur Sache © Video: YouTube

2) Der Duft von Lavendel (2004)

Judi Dench, Maggie Smith und ein gestrandeter Daniel Brühl erzählen eine feine Geschichte an der wildromantischen Küste Cornwalls (von Charles Dance geschrieben und in Szene gesetzt). Gedreht wurde u. a. im Künstlerdorf St Ives, auf der Lizard Peninsula und in Prussia Cove, wo das entzückende Cottage der Ladies in Lavender (OT) steht.

Der Duft von Lavendel (2004) © Video: YouTube

3) Verlobung auf Umwegen (2010)

Amy Adams und Matthew Goode auf einem unterhaltsamen Trip quer durch Irland – von der beeindruckenden Westküste über grüne Wiesen und Hügel, vorbei an mystischen Hochkreuzen und Tausenden Schafen bis ins quirlige Dublin. Wenn dann auch noch der Ginster blüht – eine einzigartige Farbenpracht, die man gesehen haben muss.

Leap Year - Verlobung auf Umwegen (2010) © Video: YouTube

4) P.S. I Love you (2007)

Der Cecelia-Ahern-Tränendrücker mit Hilary Swank und Gerard Butler ist nicht immer zu ertragen, aber wenn man die Geschichte schon kennt und sich auf die wunderschönen, farbenfrohen Irland-Impressionen konzentriert, kommt man ganz sicher auf den Geschmack und will die grüne Insel gerne besuchen.

P.S. Ich liebe Dich (2007) © Video: Warner Bros. Pictures / Summit Entertainment / Alcon Entertainment / Grosvenor Park Productions / 2S Films / YouTube

5) Game of Thrones

Da gibt es natürlich viele tolle Drehorte, ob auf Malta, in Kroatien, Marokko oder Island. Wir haben uns für die wilde Antrim-Küste/Nordirland entschieden. Ganz in der Nähe davon ist auch Ballymoney mit der uralten Buchenallee Dark Hedges zu finden, die in der Serie zu einem Teil des Königswegs wurde, über den Arya Stark Richtung Norden flüchtete.

Game of Thrones Staffel 2 © Video: YouTube

6) Highlander (1986)

Die nach wie vor beeindruckenden Landschaftsaufnahmen haben sicher dazu beigetragen, dass der Tourismus im rauen Schottland angekurbelt wurde. Ob Glen Coe, Eilean Donan Castle, Loch Shiel oder die Isle of Skye – sehenswert und besuchenswert.